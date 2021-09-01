Самый вкусный и полезный завтрак с авокадо за 5 минут: невероятный рецепт

Вкусный завтрак с авокадо / ua.depositphotos.com

Авокадо - это фрукт, который идеально сочетается с разными видами продуктов. В авокадо содержаться невероятно полезные витамины, такие как - B, Е, А, С, кальций, калий, магний, железо, натрий и фосфор.

Несмотря на то, что авокадо довольно жирный фрукт, его очень часто советуют сами диетологи включать в рацион питания.

Главред предлагает узнать рецепт вкусного и простого завтрака, который готовить всего пару минут, а польза для вашего организма будет на весь день.

Вкусный завтрак с авокадо и яйцом - рецепт

Завтрак с авокадо / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Хлеб или хлебцы - 2 шт.

Авокадо спелый - 1 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Лайм или лимон - 1 ⅕ шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Кинза свежая и соль - по вкусу.

Авокадо стоит брать спелое и мягкое. Очищаем его от кожуры, нарезаем и с помощью вилки делаем мякоть. Если вилкой не сильно удобно, можно перемолоть авокадо блендером.

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В готовый авокадо добавляем чайную ложечку оливкового масла, соль, сок лайма или лимона, тогда авокадо будет с кислинкой и незабываемого вкуса.

Готовим тост на сковороде обжарив хлеб несколько минут с двух сторон. Либо берем хлебцы.

Тост можно смазать оливковым маслом. Смазываем обильно тост авокадо, и наверх тоста можем положить яйцо.

Как готовить яйцо на тост из авокадо? Можно сделать в виде яйца пашот, можно отварить всмятку, или сделать глазунью на оливковом масле.

Такой вкусный и полезный завтрак будет полезен вашему организму.