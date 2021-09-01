Самый вкусный и полезный завтрак с авокадо за 5 минут: невероятный рецепт

Такой вкусный и полезный завтрак будет полезен вашему организму.
Авокадо - это фрукт, который идеально сочетается с разными видами продуктов. В авокадо содержаться невероятно полезные витамины, такие как - B, Е, А, С, кальций, калий, магний, железо, натрий и фосфор.
Несмотря на то, что авокадо довольно жирный фрукт, его очень часто советуют сами диетологи включать в рацион питания.
Главред предлагает узнать рецепт вкусного и простого завтрака, который готовить всего пару минут, а польза для вашего организма будет на весь день.
Вкусный завтрак с авокадо и яйцом - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб или хлебцы - 2 шт.
- Авокадо спелый - 1 шт.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Лайм или лимон - 1 ⅕ шт.
- Перец сладкий - 1 шт.
- Кинза свежая и соль - по вкусу.
Авокадо стоит брать спелое и мягкое. Очищаем его от кожуры, нарезаем и с помощью вилки делаем мякоть. Если вилкой не сильно удобно, можно перемолоть авокадо блендером.
В готовый авокадо добавляем чайную ложечку оливкового масла, соль, сок лайма или лимона, тогда авокадо будет с кислинкой и незабываемого вкуса.
Готовим тост на сковороде обжарив хлеб несколько минут с двух сторон. Либо берем хлебцы.
Тост можно смазать оливковым маслом. Смазываем обильно тост авокадо, и наверх тоста можем положить яйцо.
Как готовить яйцо на тост из авокадо? Можно сделать в виде яйца пашот, можно отварить всмятку, или сделать глазунью на оливковом масле.
Такой вкусный и полезный завтрак будет полезен вашему организму.