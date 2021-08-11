Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления

Маринованный болгарский перец на зиму / goodfon.ru

Зима уже совсем близко, а вот заготовки на зиму каждая хозяйка старается сделать вкусными и разнообразными. Сегодня представляем вашему вниманию два очень простых и главное вкусных рецепта сладкого болгарского перца на зиму.

Маринованный перец - чудесным образом украсит ваш стол в холодную зиму. Рецепты болгарского перца на зиму можно найти огромное изобилие, но мы за простоту, и главное вкусноту.

Маринованный болгарский перец на зиму

Вам понадобиться:

сладкий болгарский перец - 2-3 кг,

растительное масло - 1 стакан,

уксус 9% - 1 стакан,

сахар - 0,5 стакана,

соль - 2 столовые ложки,

чеснок - 1 головка,

лавровый лист - 8-10 листиков,

свежая петрушка - большой пучок,

перец горошком - 1 чайная ложка,

гвоздика - 6-8 шт.

Перец на зиму выбирайте большой, красивый и желательно без всяких изъянов. Перец должен быть сладким и не горьким, это важно.

Хорошо промойте перец под проточной водой, удалите плодоножку и вырежьте сердцевину с семенами. Можно смело разрезать перец на две половинки.

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Перец на зиму стоит нарезать широкими полосками. В большую кастрюлю налейте 600 мл воды.

Добавьте уксус и растительное масло. Можно также добавить соль и сахар, иначе потом можете забыть. Готовьте маринад для болгарского перца на зиму.

Как только маринад закипел, положите наш перец, дождитесь пока жидкость снова закипит и тушите овощи 10 минут под крышкой, постоянно перемешивая.

Болгарский перец должен немного размягчиться, но не стать при этом полностью вареным. Маринованный перец очень хорош, когда немного хрустит.

Банки для маринованного перца предварительно подготовить. Можно закатывать маринованный перец на зиму в литровых или пол литровых банках.

Чтобы болгарский перец на зиму получился ароматным и чуть пикантным, укладываем на дно стерилизованных банок:

веточку укропа,

чеснок,

лавровый лист,

5 горошин перца,

1-2 гвоздику.

В банки закладываем перец, желательно плотно. Залейте его маринадом из кастрюли до самого края банки. В нем перец продолжит мариноваться. Закройте банки с маринованным перцем и накройте плотным полотенцем до полного остывания, чтобы не лопнули.

Хранить маринованный болгарский перец его лучше всего в прохладном месте.

Болгарский перец по-корейски - рецепт

Вам понадобиться:

Болгарский перец - 3 кг

Сахар - 1 ст.

Соль - 1 ст.

Черный перец - 1 ч.л.

Чеснок - 1 ст.

Тмин - 1 ч.л.

Кинза - 1 ч.л.

Уксус - 500 мл

Вода - 1 л

Такой болгарский перец станет невероятной закуской на зимнем столе, особенно для тех, кто любит острые блюда.

Хорошо вымойте и удалите плодоножки у перца. Смешайте соль с сахаром и измельченным чесноком, добавьте кинзу и перец.

Разрезаем перец на две половины и в серединке нужно смазать приготовленной пряной смесью и оставить данную заготовку на 10 часов в прохладном помещении.

Через 10 часов перец должен пустить сок, который нужно слить в кастрюлю.

Перец на зиму почти готов. В предварительно стерилизованные банки укладываем плотно наш перец, желательно в 0,5 банки.

В сок который получился из болгарского перца добавьте воду и уксус, довести до кипения маринад и влить аккуратно в перец, чтобы банки не лопнули. Закатать банки, подождать пока полностью остынут и оставить в прохладном месте. Вкусный болгарский перец на зиму готов.