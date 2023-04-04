Деревенский секрет вкуснейшего сала, которое долго не задержится: бомбический рецепт на Пасху 2023

Вкуснее и привлекательнее сала вы точно не пробовали. Готовимся к Пасхе 2023 вместе с Главредом. Уникальный рецепт деревенского сала, которое готовили еще наши близкие.
Выбирайте сало с мясной прослойкой. Его можно подавать с ароматным борщом, гренками или в качестве закуски.
Вкус "копченого" сала будет бомбическим и не оставит равнодушным точно никого.
Рецепт сала на Пасху - пошаговая инструкция
Вам понадобится:
- Сало с мясной прослойкой - 1,5 кг
- Вода - до 2 л
- Соль - 3 столовых ложки
- Чеснок - по вкусу
- Перец и специи
- Луковая шелуха
Кастрюлю обязательно берите из нержавейки. Наливаем воду и добавляем луковую шелуху, соль.
Вскипятить воду и обязательно процедить.
Сало помыть, убрать всю грязь. Переложить в кастрюлю с чистым рассолом.
Ставим кастрюлю с салом на огонь и провариваем 12-17 минут.
Оставляем сало в рассоле на 9 часов. Можно отправить в холодильник или на балкон.
Достаем сало из рассола. Чеснок почистить и натереть сало.
Посыпать сало перцем и любимыми специями.
Сало плотно закрутить в бумагу для выпечки или фольгу. Отправить в холодильник на 2 суток.
Вкуснейший рецепт маринованного сала готов к Пасхе.
Запеченное сало - рецепт на Пасху
Вам понадобится:
- Сало - 1, 5 кг (разделить на 3 кусочка)
- Соль, перец, специи к мясу
Сало хорошо помыть, разделить на равных три части.
Сало должно помешаться одним куском в банку. Каждый кусок сала натереть солью, перцем и любимыми специями.
Можно добавить чеснок.
Переложить сало в чистые банки.
Поставить банки на противень и отправить обязательно в холодную духовку.
Включить духовку на 160 градусов и запекайте сало в банках 60-70 минут. Сало в банках оставить в духовке до полного остывания.
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