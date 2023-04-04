Деревенский секрет вкуснейшего сала, которое долго не задержится: бомбический рецепт на Пасху 2023

Вкуснейшее сало на Пасху 2023. Изумительный рецепт, как засолить сало дома без лишней возни.

Время приготовления: Время приготовления: 2 дня минут Время на подготовку: Время на подготовку: 40 минут Кухня Кухня Украинская

Рецепт сала на Пасху / instagram/edem_edim_gk, instagram/naturproduktalmaty

Вкуснее и привлекательнее сала вы точно не пробовали. Готовимся к Пасхе 2023 вместе с Главредом. Уникальный рецепт деревенского сала, которое готовили еще наши близкие.

Выбирайте сало с мясной прослойкой. Его можно подавать с ароматным борщом, гренками или в качестве закуски.

Вкус "копченого" сала будет бомбическим и не оставит равнодушным точно никого.

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Рецепт сала на Пасху - пошаговая инструкция

Вам понадобится:

Сало с мясной прослойкой - 1,5 кг

Вода - до 2 л

Соль - 3 столовых ложки

Чеснок - по вкусу

Перец и специи

Луковая шелуха

Кастрюлю обязательно берите из нержавейки. Наливаем воду и добавляем луковую шелуху, соль.

Вскипятить воду и обязательно процедить.

Сало помыть, убрать всю грязь. Переложить в кастрюлю с чистым рассолом.

Ставим кастрюлю с салом на огонь и провариваем 12-17 минут.

Оставляем сало в рассоле на 9 часов. Можно отправить в холодильник или на балкон.

Достаем сало из рассола. Чеснок почистить и натереть сало.

Посыпать сало перцем и любимыми специями.

Сало плотно закрутить в бумагу для выпечки или фольгу. Отправить в холодильник на 2 суток.

Вкуснейший рецепт маринованного сала готов к Пасхе.

Как запечь сало / instagram/salomeat

Запеченное сало - рецепт на Пасху

Вам понадобится:

Сало - 1, 5 кг (разделить на 3 кусочка)

Соль, перец, специи к мясу

Сало хорошо помыть, разделить на равных три части.

Сало должно помешаться одним куском в банку. Каждый кусок сала натереть солью, перцем и любимыми специями.

Можно добавить чеснок.

Переложить сало в чистые банки.

Поставить банки на противень и отправить обязательно в холодную духовку.

Включить духовку на 160 градусов и запекайте сало в банках 60-70 минут. Сало в банках оставить в духовке до полного остывания.

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