Никогда не разваливаются и получаются безумно сочными: тайный рецепт ленивых голубцов

Готовим вкуснейшие ленивые голубцы для всей семьи. Многие хозяйки задаются вопросом, чем заменить рис в голубцах.
Главред рассказывает удивительный рецепт голубцов без мяса и риса. Универсальный рецепт, который подойдет и для повседневного блюда, и во время поста.
Чтобы ленивые голубцы никогда не разваливались, выбирайте правильно капусту.
Как приготовить капусту на голубцы за 2 минуты
- Капуста должна быть плотной. Хорошо ее помыть, просушить бумажными полотенцами.
- Из капусты вырезать кочерыжку.
- Завернуть капусту в пищевую пленку.
- Поставить в микроволновую печь на 2-3 минуты. Если листья капусты твердые, можно прогреть капусту еще 2 минуты.
- Разобрать листья капусты на голубцы.
Как приготовить ленивые голубцы на сковороде - простой рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 100 гр (можно сухие)
- Лук - 1 шт
- Зелень
- Капуста 1 шт
- Сметана
- Томатная пасту или домашний кетчуп
- Яйца - 3 шт
- Сыр
Заранее подготовить капусту на голубцы.
Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать яйца небольшими кубиками.
Сухие грибы предварительно замочить, позже отварить в подсоленной воде. Шампиньоны свежие можно просто почистить и мелко порезать.
Лук чистим, режим и обжариваем на сковороде, добавляем грибы.
Далее измельчить зелень и добавить к грибам.
Смешать грибы, лук, зелень, яйца и все перемешать.
В каждый лист капусты для голубцов выложить начинку и аккуратно завернуть голубцы.
Сделать подливу для голубцов очень просто.
Соединить сметану, кетчуп или томатную пасут. Немного подливу на ленивые голубцы подсолить.
Выложить все голубцы в глубокую сковороду, залить все подливой.
Сыр натереть на крупной терке и посыпать ленивые голубцы.
Тушить голубцы в сковороде под крышкой 30 минут. Можно добавить немного воды.
Ленивые голубцы в духовке - видеорецепт
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