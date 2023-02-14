Никогда не разваливаются и получаются безумно сочными: тайный рецепт ленивых голубцов

Как приготовить вкусные ленивые голубцы без мяса и риса. Простой рецепт вкуснейших голубцов, которые готовили наши бабушки.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Ленивые голубцы рецепт за 30 минут / goodfon.ru

Готовим вкуснейшие ленивые голубцы для всей семьи. Многие хозяйки задаются вопросом, чем заменить рис в голубцах.

Главред рассказывает удивительный рецепт голубцов без мяса и риса. Универсальный рецепт, который подойдет и для повседневного блюда, и во время поста.

Чтобы ленивые голубцы никогда не разваливались, выбирайте правильно капусту.

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Как приготовить капусту на голубцы за 2 минуты

Капуста должна быть плотной. Хорошо ее помыть, просушить бумажными полотенцами.

Из капусты вырезать кочерыжку.

Завернуть капусту в пищевую пленку.

Поставить в микроволновую печь на 2-3 минуты. Если листья капусты твердые, можно прогреть капусту еще 2 минуты.

Разобрать листья капусты на голубцы.

Как приготовить ленивые голубцы на сковороде - простой рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 100 гр (можно сухие)

Лук - 1 шт

Зелень

Капуста 1 шт

Сметана

Томатная пасту или домашний кетчуп

Яйца - 3 шт

Сыр

Заранее подготовить капусту на голубцы.

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать яйца небольшими кубиками.

Сухие грибы предварительно замочить, позже отварить в подсоленной воде. Шампиньоны свежие можно просто почистить и мелко порезать.

Лук чистим, режим и обжариваем на сковороде, добавляем грибы.

Далее измельчить зелень и добавить к грибам.

Смешать грибы, лук, зелень, яйца и все перемешать.

В каждый лист капусты для голубцов выложить начинку и аккуратно завернуть голубцы.

Сделать подливу для голубцов очень просто.

Соединить сметану, кетчуп или томатную пасут. Немного подливу на ленивые голубцы подсолить.

Выложить все голубцы в глубокую сковороду, залить все подливой.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать ленивые голубцы.

Тушить голубцы в сковороде под крышкой 30 минут. Можно добавить немного воды.

Ленивые голубцы в духовке - видеорецепт

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