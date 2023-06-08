Секретный рецепт, который был в каждой шашлычной СССР: божественно фантастическое блюдо

Самое вкусное и любимое блюдо на столе в советское время было мясо, а к нему хозяйки готовили уникальный соус.

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Как готовили соус в СССР рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В советское время соусов и кетчупов к мясу никогда невозможно было найти. Мясо любили все, и готовили к нему особенный соус сами.

Для этого нужно всего несколько ингредиентов. Обратим ваше внимание, что основным ингредиентом для соуса к шашлыку была томатная паста. В СССР томатная паста была на 100% из помидоров. Поэтому, при выборе томатной пасты для соуса к шашлыку обратите внимания на состав.

Соус, который был на каждом столе в СССР - рецепт

Вам понадобится:

Томатная паста - 400 гр

Лук - 1 шт

Кинза

Базилик

Уксус

Вода

Соль, сахар

Кинзу и базилик помыть, мелко порезать. Можно брать по пучку зелени.

Лук почистить и порезать небольшимим кубиками.

В чистую литровую банку добавить всю томатную пасту.

Далее лук, кинзу и базилик.

Добавить столовую ложку растительного масла без запаха.

В банку добавляем по 1 чайной ложке соли, черного молотого перца.

Далее 2 чайные ложки сахара.

Сразу добавляем немного воды.

Столовой ложкой хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Закрываем банку с соусом для шашлыка и хорошо встряхиваем.

Такой соус всегда готовили в советское время к мясу. Хранить в холодильнике до 5 дней.

Смотрите видео о том, как готовить вкусный сочный шашлык рецепт:

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