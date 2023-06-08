Секретный рецепт, который был в каждой шашлычной СССР: божественно фантастическое блюдо

В советское время соусов и кетчупов к мясу никогда невозможно было найти. Мясо любили все, и готовили к нему особенный соус сами.
Для этого нужно всего несколько ингредиентов. Обратим ваше внимание, что основным ингредиентом для соуса к шашлыку была томатная паста. В СССР томатная паста была на 100% из помидоров. Поэтому, при выборе томатной пасты для соуса к шашлыку обратите внимания на состав.
Соус, который был на каждом столе в СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Томатная паста - 400 гр
- Лук - 1 шт
- Кинза
- Базилик
- Уксус
- Вода
- Соль, сахар
Кинзу и базилик помыть, мелко порезать. Можно брать по пучку зелени.
Лук почистить и порезать небольшимим кубиками.
В чистую литровую банку добавить всю томатную пасту.
Далее лук, кинзу и базилик.
Добавить столовую ложку растительного масла без запаха.
В банку добавляем по 1 чайной ложке соли, черного молотого перца.
Далее 2 чайные ложки сахара.
Сразу добавляем немного воды.
Столовой ложкой хорошо перемешиваем все ингредиенты.
Закрываем банку с соусом для шашлыка и хорошо встряхиваем.
Такой соус всегда готовили в советское время к мясу. Хранить в холодильнике до 5 дней.
Смотрите видео о том, как готовить вкусный сочный шашлык рецепт:
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