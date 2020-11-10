Замена оливок: как приготовить быстро маринованные сливы на зиму

Закусочная маринованная слива просто готовится, и не нужны дорогие ингредиенты.
На зиму дома легко можно приготовить "заменитель оливок" – сливы маринованные закусочные, которые можно подавать к мясу.
Главред решил найти простой и быстрый рецепт бюджетной закуски.
Чтобы приготовить такую закуску, понадобятся небольшие и недоспевшие сливы, которые напоминают по форме оливки.
Быстрый рецепт маринованных слив на зиму
Ингредиенты:
- 450 г слив;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 2,5 чайных ложки соли;
- 4 чайных ложки сахара;
- 2,5 чайных ложки уксуса (9%);
- 1-2 лавровых листа;
- 4-5 штук гвоздики.
Как быстро приготовить сливы маринованные на зиму
Тщательно помытые сливы обсушите и сделайте в них проколы (должны быть в нескольких местах).
Простерилизуйте банки и уложите в них подготовленные сливы.
Потом залейте сливы кипятком и прикройте крышкой. Через 5 минут приступите к приготовлению маринада.
Как готовится слива маринованная закусочная – рецепт маринада
Воду, в которой были сливы, слейте в кастрюлю. Потом всыпьте в кастрюлю сахар, соль и дайте жидкости закипеть. Потом влейте уксус, растительное масло, добавьте лавровый лист и гвоздику.
Залейте сливы маринадом, закатайте банки, укутайте чем-то и дайте им остыть.
Такую консервацию необязательно хранить в прохладном месте. И есть один минус – совсем скоро такую закуску нельзя есть, сливы должны напитаться маринадом и стать пряными.
Видеорецепт маринованных слив, которые похожи на оливки