Замена оливок: как приготовить быстро маринованные сливы на зиму

Сливы, похожие на оливки, быстро готовятся дома / Скриншот

На зиму дома легко можно приготовить "заменитель оливок" – сливы маринованные закусочные, которые можно подавать к мясу.

Главред решил найти простой и быстрый рецепт бюджетной закуски.

Чтобы приготовить такую закуску, понадобятся небольшие и недоспевшие сливы, которые напоминают по форме оливки.

Быстрый рецепт маринованных слив на зиму

Ингредиенты:

450 г слив;

1 столовая ложка растительного масла;

2,5 чайных ложки соли;

4 чайных ложки сахара;

2,5 чайных ложки уксуса (9%);

1-2 лавровых листа;

4-5 штук гвоздики.

Сливы, похожие на оливки, быстро готовятся дома / Скриншот

Как быстро приготовить сливы маринованные на зиму

Тщательно помытые сливы обсушите и сделайте в них проколы (должны быть в нескольких местах).

Простерилизуйте банки и уложите в них подготовленные сливы.

Сливы, похожие на оливки, быстро готовятся дома / Скриншот

Потом залейте сливы кипятком и прикройте крышкой. Через 5 минут приступите к приготовлению маринада.

Как готовится слива маринованная закусочная – рецепт маринада

Воду, в которой были сливы, слейте в кастрюлю. Потом всыпьте в кастрюлю сахар, соль и дайте жидкости закипеть. Потом влейте уксус, растительное масло, добавьте лавровый лист и гвоздику.

Залейте сливы маринадом, закатайте банки, укутайте чем-то и дайте им остыть.

Сливы, похожие на оливки, быстро готовятся дома / Скриншот

Такую консервацию необязательно хранить в прохладном месте. И есть один минус – совсем скоро такую закуску нельзя есть, сливы должны напитаться маринадом и стать пряными.

Видеорецепт маринованных слив, которые похожи на оливки