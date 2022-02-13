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Голос країни-12 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

13 февраля 2022, 23:59

Будущая звезда украинского госпела, "отчаянная домохозяйка" и солист всемирно известного украинского хора - на сцене 4 серии 12 сезона Голоса.

Голос країни-12 - как прошел 4 выпуск слепых прослушиваний / Пресс-служба

13 февраля на канале 1+1 состоялся четвертый выпуск "слепых прослушиваний" 12 сезона вокального шоу Голос країни.

Кто пополнил команды звездных тренеров проекта, читайте далее.

Владимир Порубайло пришел на проект ради двух вещей - доказать, что любовь окрыляет и вдохновляет, и сделать предложение любимой. И первое и второе ему удалось, и вокалист стал участником команды Нади Дорофеевой.

Команду Вакарчука пополнил настоящий профессионал - солист хора им. Веревки Дмитрий Цимбал.

Тренер Потап заполучил в свою команду певицу Алину Лаврову, которая уже получила популярность в Китае. Девушке пришлось вернутся на родину, и она уверена, что ей удастся добиться еще больших успехов на украинской сцене.

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Также команду Потапа пополнила вокалистка, будущее украинского госпела, Диана Матвийчук. Девушка оттачивает свое мастерство в церковном хоре, но также мечтает о сцене.

Глеб Пархоменко в составе команды Дорофеевой мечтает начать блистательную карьеру рок-музыканта в Украине. Певец уверен, ему есть чем удивить искушенную публику.

Павел Тютюнник пришел на проект для того, чтобы исполнить мечту сразу двоих людей - свою и своей бабушки. Что ж, начало положено - он будет бороться за победу в составе команды Вакарчука.

Юлия Штоля смогла развернуть к себе все 4 тренерских кресла, но выбрала команду Потапа, чтобы поднять свою музыкальную карьеру на новый уровень - от вокалистки в придорожном ресторане до звезды украинской сцены.

Четвертым в этом выпуске участников команды Потапа стал Александр Десятников, который мечтает слепить для себя на проекте новое, музыкальное будущее.

Все 4 тренера мечтали заполучить в свою команду казахского вокалиста Димаша Даулетова. Однако он принял решение раскрыть свой талант в команде Оли Поляковой.

В команду Второго шанса под предводительством Александры Зарицкой и Андрея Мацолы попали амбициозная Алучана Феджи и отчаянна домохозяйка Алиса Финашкина.

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Ранее ведущий шоу Голос країни-12 Юрий Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев - он с Осадчей ушел в отрыв с Потапом и Поляковой, а Надя Дорофеева не могла разогнуться от смеха.

Также в Сети появились фото единственного сына Жанны Фриске - 8-летнего Платона. Поклонники гадают, на кого мальчик похож больше - на отца, ведущего Дмитрия Шепелева, или на покойную мать.

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