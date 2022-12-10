"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяц

"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, что до пандемии коронавируса зарабатывал больше 50 тысяч долларов в месяц. Холостяк занимается недвижимостью

"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает / коллаж фото УНИАН и Instagram

Главный герой двенадцатого сезона реалити-шоу "Холостяк" − коммерсант Алекс Топольский − признался, что до пандемии коронавируса зарабатывал около 60 тысяч долларов США в месяц. Об этом рассказал в интервью проекту "Слава +".

Топольский (уроженец Львова) давно работает в США по трем направлениям − недвижимость, услугу онлайн-ассистентов, и услуги в формате Phonetized.

"До ковида я зарабатывал 60 тысяч долларов чистыми в месяц. После ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2,5 раза меньше зарабатываю", – сказал он.

Топольский отдельно отметил –для того, чтобы комфортно жить семье из трех человек в Лос-Анджелесе нужно в среднем 4 тысячи долларов США. Но он самым привык тратить от 5 тысяч долларов в месяц.

Напомним, ранее герой украинского шоу "Холостяк" Алекс Топольский ответил на вбросы о том, что у него на самом деле нет бизнеса.

По его словам, ему смешно даже читать такие претензии. Как написал он на своей странице в Instagram, он работает по трем направлениям: недвижимость, виртуальные помощники и Phonetized

"В 2017 году я открыл первую AirBnb студию. Это было совершенно новое для меня направление. Я ничего не знал об этом бизнесе, но понимал, что это дело точно будет прибыльным, и потому не побоялся пойти в новое и неизвестное для меня направление. У меня было всего 3000$ и еще 2000$ на кредитке, и я потратил все, чтобы купить необходимую мебель и декор для первой студии. Я пошел на большой риск и договоренности, чтобы дойти до поставленной цели. И у меня вышло", - делится Топольский.

Кроме того, ранее стало известно о том, что украинский шоумен и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женился.

Как поделился он на своей странице в Instagram, его избранницей стала девушка по имени Алина, с которой он встречался несколько лет, в том числе до начала съемок в проекте.

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