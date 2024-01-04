'Шея отдельно от головы': Волочкова опозорилась отфотошопленными оленями

Российская путинистка решила попробовать себя в фотошопе.

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Волочкова снова опозорилась / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская "прима"-балерина Анастасия Волочкова продолжает позориться в сети. После неудачного фото с облезлой шапкой, которое вызвало злорадствующий смех у пользователей, скандальная танцовщица решила освоить уроки фотошопа.

В своем Instagram "звезда" российского балета выложила "новогоднее" фото с собой и двумя оленями. Для фотосессии Волочкова выбрала все ту же шапку с мехом, только белого цвета.

Подписчики "звезды" сразу заподозрили неладное: у россиянки отсутствовал лишний вес, с которым она последние годы уже прекратила бороться, а распухшее от алкоголя лицо вдруг "расплылось" в наложенных эффектах.

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"Новый год - прекрасный праздник! Вот на этих оленях, найденных Леночкой", - подписала Волочкова фото.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Таким образом, "звезда", видимо, пыталась обмануть свой возраст и предстать перед поклонниками "посвежевшей" в конце года. Но те подвиг танцовщицы не оценили и засыпали Волочкову неприятными и острыми замечаниями.

Поправьте Анастасии шею фотошопом! А то такое впечатление, что шея отдельно от головы уже на Мальдивы двинулась.

А кто это на фото?? К Волочковой это мало имеет отношение!

С шеей-то что? Леночка вообще не заморачивается с фотошопом.

Ранее Волочкова, которая славится своими пьяными выходами в свет и шпагатами, поделилась радостной новостью. В частности, балерина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь уже живет с мужчиной. Они приезжали к балерине и ночевали во взрослой спальне.

Также Главреда рассказывал, как Волочкова стала корректировщицей ВСУ. Балерина-путинистка "засветила" одну из российских воинских частей во время атаки дронами по Москве.

А в мае бывший жених российской балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов избил до полусмерти свою новую молодую жену. Сама же Волочкова решила публично отреагировать на эту новость и лишь подлила масла в огонь.

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