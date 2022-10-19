Тренер Голосу країни Дорофеева раскрыла секрет успеха команды и взаимопомощи в детских воспоминаниях

DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентовала новый клип "У моїй душі" и рассказала, почему "Вокальные Батлы" для нее крайне важны / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Сегодня в студию Сніданку з 1+1 на включении присоединилась популярная певица и тренер проекта Голос країни DOROFEEVA. Артистка презентовала новый видеоклип на песню "У моїй душі" из альбома "Сенси" и рассказала, почему следующий этап Голосу країни для нее крайне важен.

"В сентябре вышел мой сольный альбом, который называется "Сенси". И песня "У моїй душі" первая в этом альбоме. Авторами этой песни являются Alyona Alyona и Jerry Heil. Хочу сказать, что она не просто о любви, а о том, что нужно помогать друг другу и тем людям, которых ты любишь. Раньше у нас всех была карьера, мы прошли большой путь, но сейчас мы все стали волонтерами. В этом видео каждый найдет что-то свое. Кто-то из зрителей мне писал: у нас было такое же ощущение, когда мы первый раз после начала полномасштабной войны зашли в свой дом. Моя подруга вчера написала мне, что когда впервые зашла в дом, то просто плакала на полу. Но я вкладывала в эту работу еще больший смысл. В детстве у меня были друзья, какая-то детская карьера, я тогда только начинала петь, училась, у меня был дом, но сейчас, у наших детей его отобрали. Более 230 тысяч семей потеряли свои дома. Мне жаль, что наши дети видят такие кадры, поэтому хочу, чтобы люди обратили внимание на все ужасы, которые сейчас творятся, и помогали друг другу", - говорит певица.

DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентовала новый клип "У моїй душі" и рассказала, почему "Вокальные Батлы" для нее крайне важны / Пресс-служба

Пообщались с певицей и о проекте Голос країни. В минувшее воскресенье тренеры завершили этап "слепых прослушиваний" и полностью собрали свои команды. Так, в команде каждого тренера оказалось по 16 участников, но певица по имени Анастасия Пономарь настолько поразила своим пением Потапа, что после того, как его команда была укомплектована, он попросил продюсеров проекта нарушить правила, и позволить взять к себе еще одну певицу. Сегодня в эфире Сніданку з 1+1 DOROFEEVA рассказала, как выбирала вокалистов, и дала совет тренерам на будущее.

"Открою тайну: каждый тренер, когда идет на Голос країни, очень волнуется, будут ли к нему в команду уходить участники, как он будет за них бороться. В прошлом сезоне мой подопечный Сергей Лазановский одержал победу, поэтому в этом сезоне мне было немного легче, но я не ожидала, что будет такая реакция. Я не успевала выходить и забирать участников в свою команду. Я не знаю, как это работает и что чувствуют участники, но у меня в команде есть певец по имени Амирян и он говорит: вы знаете, я не знал к кому идти, но вы на меня так смотрели, что я решил идти к вам. Поэтому, если меня смотрят будущие тренеры Голосу країни, то мой совет на следующие сезоны: смотрите в глаза участникам", - говорит Дорофеева.

DOROFEEVA на Сніданку з 1+1 презентовала новый клип "У моїй душі" и рассказала, почему "Вокальные Батлы" для нее крайне важны / Пресс-служба

Уже в это воскресенье телезрители увидят новый этап Голосу країни под названием "Вокальные Батлы", в котором участники в дуэтах будут доказывать, что они стоят того, чтобы пройти к следующей ступеньке в проекте.

"Хочу сказать, что батлы для меня как для тренера один из самых интересных этапов, потому что участники начинают по-настоящему соревноваться друг с другом, уже имея какой-то опыт. Они друг друга знают, дружат, и для тренера это настоящий боль, ведь тебе нужно с ними прощаться, а вы уже стали почти друзьями. В батлах мое сердце будет разрыватся на куски, но музыки и прекрасных эмоций будет достаточно, а это именно то, в чем сейчас нуждается зритель. Поэтому я счастлива, что Голос країни вернулся. Мы должны быть сильными и набираться положительной энергии отовсюду", - говорит тренерка проекта.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".