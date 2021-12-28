Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик в новогодней промо-кампании

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик / Пресс-служба

Уже скоро на телеканале 1+1 стартует новый сезон самого масштабного вокального шоу под названием Голос країни, в котором четыре тренера соревнуются за самые мощные голоса участников.

Тренерами 12 сезона стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик / Пресс-служба

На днях телеканал 1+1 представил праздничную промо-кампанию 12 сезона главного музыкального проекта Голос країни.

Тренеры шоу в ярких образах, сидя в легендарных красных креслах, спели величественное произведение Николая Леонтовича Щедрик, которому в этом году исполнилось 120 лет. Эта песня, переведенная на разные языки, является настоящим символом Нового Года и Рождества во всем мире.

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"Щедрик – гордость нашей страны и главный украинский новогодний символ. Уже более 100 лет весь мир встречает Новый Год и Рождество под украинскую песню – это говорит о том, насколько наша душа, культура и музыка проникают в сердца людей всего мира. Очень рад, что мы начинаем 12-й сезон с такого великого произведения", - сказал Потап.

Прошлогодний тренер-победитель DOROFEEVA также обрадовалась такому выбору песни и рассказала: "Очень круто, что для съемок промо-ролика выбрали такую ​​легендарную композицию, и именно с этой ноты мы начнем кампанию 12 сезона Голосу країни. Видео получилось действительно праздничное и атмосферное, надеюсь, что оно сможет зарядить людей на старт главного музыкального шоу страны".

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик / Пресс-служба

А вот Святослав Вакарчук прокомментировал премьеру так: "Щедрик Леонтовича ассоциируется у меня с рождественскими праздниками. Начинается все с Дня Святого Николая. Это праздник для детей, и в первую очередь, он о заботе. Ребенок знает, что в мире существует тот, кто о нем заботится. Это праздник моего детства. Несмотря на запрет того времени, родители всегда его устраивали. И Рождество, это время, которое я пытаюсь провести со своей большой семьей".

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT.

Дата премьеры 12 сезона Голосу країни станет известна в скором времени.