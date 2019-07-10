В Мексике на матче детских команд подрались родители

Судья остановил игру, но это не успокоило рвавшихся в рукопашную родителей.
В Мексике на одном из матчей среди детских команд родители устроили серьезную драку. Инцидент произошел в окрестностях небольшого города Аламос. Участники потасовки использовали зонты и другие подручные вещи.
После того, как началась потасовка, главный арбитр встречи принял решение приостановить матч, но ни свистка арбитра, ни обращения собственных детей не помогли закончить драку, которая продлилась несколько минут.
Deplorable lo vivido hace unos días en el Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Parque Álamos) donde asistentes de un juego de niños se agarran a golpes.— Colonia Álamos CDMX (@AlamosCDMX) 8 июля 2019 г.
Esperamos que se tomen acciones con todos los involucrados. pic.twitter.com/2duG2sURuT