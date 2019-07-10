В Мексике на матче детских команд подрались родители

На матче в Мексике подрались родители / prosport.km.ua

В Мексике на одном из матчей среди детских команд родители устроили серьезную драку. Инцидент произошел в окрестностях небольшого города Аламос. Участники потасовки использовали зонты и другие подручные вещи.

После того, как началась потасовка, главный арбитр встречи принял решение приостановить матч, но ни свистка арбитра, ни обращения собственных детей не помогли закончить драку, которая продлилась несколько минут.