Динамо - Шахтер - 1:1: видео-трансляция поединка (LIVE)

10 августа 2019, 18:17

Центральный матч чемпионата Украины начнется 10 августа в 17.00.

Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер / ЛигаБизнесИнформ

В субботу, 10 августа, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся в центральном матче 3-го тура. Начало игры на столичном НСК Олимпийский - в 17:00.

Соперники к поединку подходят в боевом настроении и наверняка очередное украинское классико будет держать болельщиков в напряжении от первой и до последней минуты.

17.05 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался. Следите за видео трансляцией на нашем сайте.

16.50 - Футболисты выходят из раздевалок на НСК Олимпийский. Через 10 минут начнется матч.

16.30 - Основные игроки, которые с первых минут выйдут на поле НСК Олимпийский ушли в раздевалки. Идут последние тренерские установки перед матчем.

16.20 - Стали известны стартовые составы на матч.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Гармаш, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Родригес, Де Пена.

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Андриевский, Караваев, Вербич, Соль.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Бланко-Лещук.

16.10 - Футболисты активно разминаются на поле НСК Олимпийский. До матча меньше часа

16.00 - На предматчевом совещании были определены комплекты форм, в которых команды выйдут на газон НСК Олимпийского. Динамо оденет комплект экипировки белого цвета, вратарский комплект - салатового цвета. Шахтер будет в оранжевых футболках и гетрах, а также черных шортах, вратарская форма - голубого цвета.

15.50 - Для киевлян данный поединок станет определенной подготовкой к ответному матчу Лиги чемпионов с Брюгге, который состоится на этом же стадионе во вторник. Наверняка, горняки в отличии от матча за Суперкубок, в этом матче уделят еще больше внимания своей обороне и опорной зоне. 

15.45 -  Наставник Шахтера Луиш Каштру сумеет рассчитывать на оптимальный стартовый состав. В предыдущих матчах неплохо себя проявил Алан Патрик, который и должен будет занять место в зоне атакующего полузащитника рядом с Марлосом.

15.30 - Шахтер и Динамо заехали на НСК Олимпийский. До игры остается 1,5 часа.

15.00 - Команды выехали на НСК Олимпийский. До матча осталось ровно два часа.

14.00 - Украинское классико всегда изобилует нарушениями и стычками. Весь драйв матчей Динамо с Шахтером за последнее десятилетие – в видео подборке.

13.00 - Точно известно, что не поможет горнякам в этом поединке Виктор Коваленко, который еще восстанавливается после травмы.

У киевлян под вопросом участие в матче Владимира Шепелева, который пропустил игру квалификации Лиги чемпионов против Брюгге из-за повреждения.

12.00 - Накануне матча букмекера отдают предпочтение Шахтеру. На победу горняков коэффициент - 2,20, а шансы Динамо в сегодняшнем противостоянии оценивают в 3.25. Что же касается ничьи, то коэффициент – 3.20.

11.00 - В предыдущих 27 сезонах оппоненты проводили от двух очных матчей до шести. У киевлян было пять сезонов без побед, а у горняков - девять. Если суммировать количество очков, то бело-синие и оранжево-черные обыгрывали друг друга по 12 раз, а еще трижды фиксировалась ничья. В чемпионате Украины перевес на стороне столичного клуба - 24 победы при 17 ничьих и 20 неудачах. Разница мячей на стороне киевлян: 78-70. 

10.00 - Вокруг матча ажиотаж. Болельщики выстроились возле касс НСК Олимпийский желая приобрести билет на матч украинского классико.

Динамо Шахтер: где смотреть

Увидеть центральный матч всего первого круга чемпионата можно на канале 2+2 в 17.00.

Также трансляцию матча можно будет посмотеть на сайте Главред.

Что говорят тренера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением перед поединком третьего тура чемпионата Украины против Динамо.

"Мы знаем, на чем сконцентрировать внимание в атаке, обороне и в переходах. Готовимся к игре с Динамо, как и ко всем остальным. Знаем, что эмоциональная составляющая здесь будет присутствовать чуть больше, что абсолютно нормально для классико. Все мы уже прошли через определенное количество таких поединков и знаем, как с этим справляться. У матча за Суперкубок были немного другие характеристики. Мы подготовлены на сто процентов, и на этот раз хотим добиться иного результата", - сказал журналистам португальский наставник горняков.

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич настраивает своих подопечных на матч с Шахтером, как на последний бой.

"Мы очень серьезно готовимся к предстоящему матчу с Шахтером. Все понимают и дают себе отчет, что терять очки с принципиальным соперником нельзя. Сделаем все от себя зависящее, чтобы добиться приемлемого результата в матче с Шахтером. Мне нравится, что в команде царит нормальная рабочая атмосфера несмотря на фиаско в матче Лиги чемпионов. Надеюсь, что сегодня фортуна будет на нашей стороне", - сказал журналистам накануне матча Александр Хацкевич.

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