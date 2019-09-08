Позор на матче отбора Евро-2020: во Франции перепутали страну и гимн гостей

Сектор албанских болельщиков на матче Франция - Албания / Reuters

В субботу, 7 сентября, перед началом матча квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании организаторы на Стад де Франс в пригороде Парижа включили вместо национального гимна Албании гимн Андорры.

Досадный инцидент вызвал недоумение у игроков албанской сборной, а также это привело к свисту на трибунах. Игроки албанской сборной отказались начинать матч до тех пор, пока не прозвучит их гимн.

В итоге организаторы встречи около семи минут искали нужный гимн, но перед тем, как включить его опозорились еще раз. Диктор по стадиону принес извинения... сборной Армении, перепутав названия стран.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem ?pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) September 7, 2019

В итоге завершился победой сборной Франции со счетом 4:1.

Напомним, накануне сборная Украины в гостях сыграла в рамках отбора на Евро-2020 против команды Литвы и победила со счетом 3:0.