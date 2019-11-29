"Спасибо Путину за хорошую жизнь": Александр Емельяненко показал свои "ватные" взгляды перед боем с Кокляевым

Александр Емельяненко выразил поддержку Путину / liveinternet.ru

Александр Емельяненко перед боем с Михаилом Кокляевым выразил поддержку и благодарность президенту России Владимиру Путину.

"Мне нравится время, в котором я живу, прекрасное время. Много людей не согласны, не довольны, но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу", - цитирует Емельяненко sports.ru.

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Он считает, что другие граждане пытаются опорочить Россию, а Путин пытается бороться на мировой арене.

"Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Еще, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше", - добавил спортсмен.

По его словам, каждый хочет сначала наворовать, а потом приступить к обязанностям президента страны. Путина он таковым не считает.

"Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперед и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди", - сказал боец.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в 21:40 по киевскому времени состоится бой Емельяненко - Кокляев.