"Россия напала на Украину": украинский футболист рассказал о мнении турков касательно войны

Александр Гладкий рассказал о мнеии турков по поводу войны между Украиной и Россией / ФК Адана Демирспор

Александр Гладкий, выступающий за турецкий Адана Демирспор, заявил, что турки считают Россию агрессором в отношении Украины.

По его словам, в Турции интересуются ситуацией.

"Интересуются. Особенно поначалу интересовались. Сейчас в прессе и интернете не так уже афишируется то, что происходит здесь. А поначалу, конечно, интересовались", - сказал Гладкий YouTube-каналу Stargorod Sport.

Он отметил, что местные прекрасно понимают, кто на кого напал.

"Они знали, что Россия напала на Украину. Они понимают, кто на кого напал, что это война. Они это понимают прекрасно", - добавил футболист.

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Гладкий известен своими выступлениями за донецкий Шахтер с 2007 по 2010 и с 2010 по 2014 годы, Днепр и киевское Динамо. С "горняками" дважды становился чемпионом Украины. В Турции играет с 2018 года. Сначала форвард перешел в Ризеспор, чьи цвета ныне защищает защитник Николай Морозюк, а потом стал игроком Адана Демирспора.

Помимо Гладкого и Морозюка в Суперлиге также выступает Артем Кравец (Кайсериспор), и в Первой лиге Евгений Селезнев (Бурсаспор).