Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Сегодня, 8 января, состоится первый полуфинальный матч Суперкубка Испании Валенсия - Реал.
Матч Валенсия - Реал станет открытием нового необычного формата Суперкубка Испании. Если раньше трофей разыгрывался между чемпионом и победителем Кубка, то в сезоне 2019/20 в нем сойдется вся топ-4 Ла Лиги. Примет "финал четырех" Саудовская Аравия.
В матче чемпионата Испании команды не смогли выявить победителя,в этот раз они точно его определят.
Напомним, во втором полуфинале сойдутся чемпион и серебрянный призер Ла Лиги - Барселона и Атлетико. Поединок состоится 9 декабря.
Валенсия - Реал: где смотреть, дата и время матча
Поединок Валенсия - Реал состоится сегодня, 8 января, в 21:00 по киевскому времени. Украинские зрители могут посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговой платформе Megogo.
В России матч в прямой трансляции покажет Матч ТВ и Матч Футбол 1.
В записи игру можно посмотреть на Megogo в любое время после финального свистка, а также на Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.