Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Валенсия - Реал: где смотреть / Evening Standard

Матч Валенсия - Реал станет открытием нового необычного формата Суперкубка Испании. Если раньше трофей разыгрывался между чемпионом и победителем Кубка, то в сезоне 2019/20 в нем сойдется вся топ-4 Ла Лиги. Примет "финал четырех" Саудовская Аравия.

В матче чемпионата Испании команды не смогли выявить победителя,в этот раз они точно его определят.

Напомним, во втором полуфинале сойдутся чемпион и серебрянный призер Ла Лиги - Барселона и Атлетико. Поединок состоится 9 декабря.

Валенсия - Реал: где смотреть, дата и время матча

Поединок Валенсия - Реал состоится сегодня, 8 января, в 21:00 по киевскому времени. Украинские зрители могут посмотреть онлайн-трансляцию на стримминговой платформе Megogo.

В России матч в прямой трансляции покажет Матч ТВ и Матч Футбол 1.

В записи игру можно посмотреть на Megogo в любое время после финального свистка, а также на Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.