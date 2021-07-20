"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

Так выступили норвежские гандболистки / Instagram

Курьезный случай произошел в рамках Чемпионата Европы. Во время матча за третье место между Норвегией и Испанией, сборная Норвегии по женскому пляжному гандболу получила 1500 евро штрафа. Все дело было в том, что спортсменки решили сражаться с соперником в шортах, а не бикини, пишет УНИАН.

Европейская федерация гандбола выдвинула заявиление к норвежским гандболисткам из-за использования неподходящей одежды, которая "не соответствует единым правилам пляжного гандбола".

В свою очередь, представитель норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио заявил, что страна оплатит штраф. Однако подчеркнул, что спортсменки, по его мнению, "должны иметь выбор одежды, в которой они выходят на поле".

"Самое главное, чтобы им было удобно", - отметил Каре Гейр Лио.

А в таком виде их хотела видеть Федерация / Instagram

Кроме этого, стало известно, что накануне предстоящего чемпионата Норвегия обращалась в Европейскую федерацию гандбола с просьбой разрешить выходить на игру в шортах. На что та ответила отказом и заранее предупредила о санкциях за нарушение правил экипировки.

Реклама

Между тем, победу в матче одержала Испания.

Что известно об одежде спортсменок:

Вопрос экипировки пляжных гандболисток восстал не впервые. Он активно обсуждается уже несколько лет. Поскольку сами гандболистки игру в бикини считают "унизительной и усматривают в этом сексуализацию женского пляжного гандбола".

Этой весной представительница сборной Германии Сара Восс появилась на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике не в традиционном гимнастическом трико, а в комбинезоне с закрытыми ногами.

Позже ее поступок повторили другие немецкие гимнастки.