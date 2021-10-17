Оценка работы Павелко и сборной Украины – не его уровень: Коньков подверг критике слова Калиниченко

Анатолий Коньков / УНИАН

Украинский футбольный тренер Анатолий Коньков подверг критике проживающего и работающего в России бывшего полузащитника сборной Украины и московского Спартака Максима Калиниченко, который назвал ничью Украины с Боснией и Герцеговиной "поражением" и спрогнозировал возможное непопадание украинской сборной на ЧМ-2022, обвинив в этом руководство УАФ. Тренер считает необоснованными критические заявления в адрес Павелко и тренерского штаба.

Как сообщает Футбол 24, бывший глава ФФУ заявил, что Калиниченко нужно быть более осторожным в оценках игры сборной и руководства футбольной ассоциации.

"Не Калиниченко нужно рассказывать о футболе сегодня, как играет наша сборная, какое его видение футбола. Нужно быть более толерантным по отношению к людям, которые серьезно занимаются футболом, а не так как Калиниченко - от случая к случаю, посмотрев телевизор, и будет теперь рассказывать нам как играла наша сборная команда. И не его это уровень - оценивать. А особенно если это касается Павелко и тренерского штаба, который работает на созидание. И отдаёт все силы, чтобы сборные команды, и детский, и юношеский футбол был на высоком уровне", - сказал Коньков.

По его словам, в стране много людей, которые скептически относятся к уровню футбола в Украине, однако те, кто понимают процесс, уважают спорт и видят, какие усилия прилагаются национальной футбольной ассоциацией. При этом оценка действий тренерского штаба и руководства федерации – это не уровень Максима Калиниченко.

"И мне кажется что вот эти злопыхатели, которые подкрадываются иногда из-за угла, их довольно много и в нашей стране. Но люди, которые понимают это, все относятся с уважением к футболу прежде всего. Они видят, какой труд вкладывается для того, чтобы наша сборная играла на высоком уровне. Повторюсь, это не уровень это Калиниченко оценивать работу всего штаба сборной и в частности Президента Украинской ассоциации футбола", - подчеркнул Анатолий Коньков.

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Напомним, Максим Калиниченко ранее заявлял, что ему приходилось принимать участие в договорных матчах.

К слову, сборная Украины ранее сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, и сейчас занимает вторую позицию в своей группе в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Украинской сборной осталось провести один матч. На выезде против Боснии и Герцеговины команде Петракова нужно победить, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Игра пройдет 16 ноября.