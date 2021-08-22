Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

Сборная нашей страны завоевала 23 медали

Сборная нашей страны завоевала 23 медали и таким образом заняла второе место на чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек, сообщает Федерация бокса Украины.

В целом сборная получила:

семь золотых,

девять серебряных

семь бронзовых медалей.

В финальных боях приняли участие 16 украинских боксеров.

Открытием соревнований стала спортсменка из Днепра Анастасия Таран, которая выступала в весовой категории до 60 килограммов. В финальном бою она нокаутировала соперницу из Польши и в конце концов была признана лучшей боксеркой соревнований.

Кроме того, капитан сборной Украины среди девушек Кира Макогоненко после разгромной победы над представительницей России исполнила танец победительницы с украинским флагом прямо на ринге.

Соревнования проходили в Боснии и Герцеговине с 12-го по 20 августа. В них выступили 274 боксера из 25 стран (возраст спортсменов - 13-14 лет).

Ранее Главред писал о том, что Украина завоевала первое золото на Чемпионате Европы по боксу среди юниоров. 13-летняя украинка Кира Макогоненко выиграла в финале в категории до 42 кг среди девушек.