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Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

28 января 2022, 13:30

Недавно Владимир Вирчис обратился к Владиславу Мангеру с требованием вернуть долги.

Владимир Вирчис
Владимир Вирчис / Український бокс. Перезавантаження.

В пятницу, 28 января, стало известно о смерти 48-летнего украинского боксера-супертяжеловеса Владимира Вирчиса.

Причины смерти не уточняются. Об этом идет речь в сообщении на странице Український бокс в Facebook.

"Грустная новость. Ушел из жизни Владимир Вирчис. Наши соболезнования". - говорится в сообщении.

Что известно о смерти Вирчиса

В Сети появилась информация о том, что смерть Вирчиса могла быть не случайной.

Как сообщают источники Obozrevatel, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

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"Разборки" Вирчиса с Мангером

Херсонские СМИ писали о том, что недавно Вирчис перед судебным заседанием обратился к Владиславу Мангеру (подозреваемый по делу Гандзюк) с требованием вернуть долги.

Перед заседанием он подсел к стеклянному кубу, на котором сидел Мангер. Вирчис настойчиво просил Мангера вернуть долг, вернуть деньги, – рассказал один из присутствующих в зале заседаний. Мангер попросил Владимира Вирчиса "не устраивать сцены".

"Предприятие с тобой на связи. Не устраивай сцен" - призвал Мангер своего товарища Вирчиса.

Вирчис в суде говорит с Мангером

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Какрьера Вирчиса в боксе

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.

В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году. Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.

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Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни в возрасте 67 лет известный музыковед, общественный деятель, основатель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки Червона Рута Тарас Мельник.

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