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Арнольд Шварценеггер лишил своего сына финансовой поддержки

Алена Кюпели
2 ноября 2024, 16:27
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Арнольд Шварценеггер решил больше не финансировать своего внебрачного сына.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер решил отпустить сына в свободное плавание/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем решил заняться сын Шварценеггера
  • Почему отец решил прекратил финансирование сына
  • Как отец и сын возобновили общение

Когда сын голивудского актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена окончил колледж, Шварценеггер лишил его финансовой поддержки.

Как пишет Money Pop, это произошло не потому, что он не мог позволить себе содержать сына. Как известно, его состояние составляет 1 миллиард долларов.

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Милдред Баена забеременела от Шварценеггера сыном Джозефом, в то время как звезда был женат за Марии Шрайвер. Только в 2011 году Джозеф узнал, кто его отец, когда ему рассказала об этом бабушка.

Сын мировой знаменитости говорит, что рос в скромных условиях, с братьями и сестрами. Семья Джозефа, как и следовало ожидать, столкнулась с огромным количеством проверок, как только появились новости о том, что Шварценеггер — его отец.

Хотя новость о его неизвестном сыне потрясла семейную жизнь Шварценеггера и попала в заголовки газет, он не отвернулся от Джозефа.

Вместо этого Шварценеггер обратился к Джозефу, и между ними быстро возникла тесная связь.

Кто такой Арнольд Шварценеггер?

Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Джозеф Баена, которому сейчас около двадцати пяти лет, учился в Университете Пеппердина в Малибу и Шварценеггер был там, чтобы поддержать его в день выпуска.

Вся финансовая поддержка со стороны его отца была прекращена после того, как он окончил учебу.

Баена решил продолжить карьеру в индустрии развлечений, но не смог получить актерские роли и пойти по стопам своего знаменитого отца. Вместо этого парень сменил направление и получил лицензию на работу в сфере недвижимости. Как и его знаменитый отец, он также занялся бодибилдингом.

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Ранее Главред писал о том, что избранницу Джозефа зовут Ники Додаж, она - бизнесвумен. Пара редко публикует снимки вместе, и старается не выносить отношения на публику. Однако, случаются и исключения. Недавно на странице Баэны в Instagram появилось несколько романтических кадров с Ники из их отпуска в Мексике.

Напомним, ранее Патрик Шварценеггер привел в семью модель Эбби Чемпион, которая теперь станет его женой.

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