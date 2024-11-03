Барби-мама: Марго Робби родила первенца

Кратко:
- Марго Робби и ее муж-продюсер вместе с 2013 года
- В октябре 2024-го пара впервые стала родителями, что предпочитает скрывать от прессы
В январе 2024 года американская актриса Марго Робби приняла решение сделать паузу в карьере. На такой шаг ее подтолкнул оглушительный успех фильма "Барби", где она сыграла главную роль, - после всех презентаций, церемоний награждения и красных дорожек артистка решила дать возможность зрителям "отдохнуть" от нее, да и самой расслабиться.
И план Робби, похоже, сработал на все сто процентов. Уже в июле папарацци впервые подловили Марго с заметно округлым животиком - она ожидала первенца.
На днях издание Daily Mail сообщило, что актриса стала мамой еще в октябре, 17-го числа. У нее появился сын, имя которого пока не разглашается. Впрочем, как и любые другие подробности про малыша.
Отцом первенца Марго Робби стал британский кинопродюсер и режиссер Том Экерли. Пара начала встречаться в 2013 году, а через три года узаконила отношения.
Официальные заявления про сына Робби и Экерли не делали ни сами артисты, ни их представители.
Кто такая Марго Робби?
Марго Робби — австралийская актриса и продюсер. Имеет многочисленные награды и номинации, включая номинации на три "Оскара", шести премий Британской киноакадемии и четыре "Золотых глобуса". В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.
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