Барби-мама: Марго Робби родила первенца

Прессе уже известный дата рождения и пол ребенка актрисы.

https://glavred.info/starnews/barbi-mama-margo-robbi-rodila-pervenca-10610873.html Ссылка скопирована

Марго Робби новости - Марго Робби впервые стала мамой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Марго Робби и ее муж-продюсер вместе с 2013 года

В октябре 2024-го пара впервые стала родителями, что предпочитает скрывать от прессы

В январе 2024 года американская актриса Марго Робби приняла решение сделать паузу в карьере. На такой шаг ее подтолкнул оглушительный успех фильма "Барби", где она сыграла главную роль, - после всех презентаций, церемоний награждения и красных дорожек артистка решила дать возможность зрителям "отдохнуть" от нее, да и самой расслабиться.

И план Робби, похоже, сработал на все сто процентов. Уже в июле папарацци впервые подловили Марго с заметно округлым животиком - она ожидала первенца.

видео дня

На днях издание Daily Mail сообщило, что актриса стала мамой еще в октябре, 17-го числа. У нее появился сын, имя которого пока не разглашается. Впрочем, как и любые другие подробности про малыша.

Отцом первенца Марго Робби стал британский кинопродюсер и режиссер Том Экерли. Пара начала встречаться в 2013 году, а через три года узаконила отношения.

Официальные заявления про сына Робби и Экерли не делали ни сами артисты, ни их представители.

Кто такая Марго Робби? Марго Робби — австралийская актриса и продюсер. Имеет многочисленные награды и номинации, включая номинации на три "Оскара", шести премий Британской киноакадемии и четыре "Золотых глобуса". В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред приводил фрагменты интервью Джонни Деппа, в котором актер впервые за последние два года признался, простил ли своей бывшей жене Эмбер Херд клевету, которая чуть не уничтожила его карьеру.

Также жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, впервые рассказала, с чего началась его деменция. Она назвала первый симптом неизлечимой болезни, который окружение актера долгое время просто не замечало.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред