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Беглеца Александра Волошина ограбили в Польше: "Очень рад, что это случилось"

Анна Подгорная
28 марта 2025, 00:26
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Волошин показал работу полиции в его доме.
Александр Волошин
Александр Волошин новости - дом блогера в Польше ограбили / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Кратко:

  • Александр Волошин рассказал про ограбление
  • В дом блогера проникли бандиты

Украинский блогер Александр Волошин, который летом 2024 года бежал за границу, в Instagram опубликовал фото правоохранителей, которые в его доме выполняли какую-то работу. Сам же Волошин при этом сидел на стуле рядом.

Позже он сообщил, что стал жертвой ограбления - в его дом в Польше проникли злоумышленники. Сейчас Александр сотрудничает с полицией, чтобы найти преступников.

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"Со мной все хорошо! Я жив, никого не убил и в тюрьму не сел. Но случилась малоприятная для меня ситуация... Мой дом ограбили какие-то [негодяи - неценз.]. Сейчас работаю со следователями и полицией, все время идет туда. Поэтому о деталях позже", - рассказал блогер.

Александр Волошин
Александр Волошин новости - дом блогера в Польше ограбили / instagram.com/voloshyn_xx

Он также отметил, что сейчас находится в более стабильном психологическом состоянии, чем раньше, поэтому и плохие новости про ограбление он перенес гораздо легче, что его даже порадовало. "Я очень рад, что это случилось, когда меня уже не сбить с пути. Потому что если бы это произошло три месяца назад, у меня опять началась бы депрессия", - делится Александр Волошин.

Александр Волошин
Александр Волошин новости - дом блогера в Польше ограбили / instagram.com/voloshyn_xx

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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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