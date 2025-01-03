Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Блогерша Пренткович и ее муж-"беглец" хвастаются роскошным отдыхом во Франции

Алена Кюпели
3 января 2025, 12:49
116
Парочка наслаждается отдыхом на французском курорте и выставляют свою "лакшери" жизнь напоказ.
Таня Пренткович с семьей
Таня Пренткович с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Вы узнаете:

  • Сколько стоит отдохнуть на курорте во Франции
  • Как отдыхает блогерша Пренткович

Блогерша Татьяна Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский, который оскандалился своей поездкой на Мальдивы, под предлогом участия в конференции в Польше, постят фото с дорогущего французского курорта.

Пара, которая быстро забыла "мальдивско-волонтерский" скандал, продолжает зарабатывать деньги на украинцах и в Украине. В частности, Пренткович имеет заработок на своем блоге в инстаграм, а также на магазине интимных товаров, который она открыла в центре Киева.

видео дня

А ее сожитель Гонковский, занимается бизнес-наставничеством.

И все это дает в итоге неплохой результат, ведь пара отдыхает на дорогом французском курорте и снимает шале за 5 000 евро сутки.

Блогерша Пренткович отдыхает во Франции
Блогерша Пренткович отдыхает во Франции / Фото Instagram/tanyaprentkovych
Блогерша Пренткович отдыхает во Франции
Андрей Гонковский смотрит за собой и использует патчи / Фото Instagram/tanyaprentkovych
Блогерша Пренткович отдыхает во Франции
Блогерша Пренткович с сожителем рады джакузи
​​​​​ / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович и ее муж-беглец рады, что им удалось снять шале с сауной, бассейном и джакузи.

К слову, на сайте booking - похожее шале стоит около 5 000 евро в сутки (217 000 гривен в сутки).

Блогерша Пренткович отдыхает во Франции
Блогерша Пренткович отдыхает во Франции / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Ски пасс на горе курорта на человека
Ски пасс на горе курорта на человека / Скриншот domaineschamonix.montblancnaturalresort.com

Стоимость ски-пасса на 1 день на 1 человека составляет около 250 евро (10 700 гривен).

Пренткович отдыхает во Франции
Пренткович отдыхает во Франции / Скриншот Instagram/prentkovich

Что интересно, Пренткович не реагирует на обстрелы и гибель людей в Украине. К слову, на момент публикации материала, уже известно о том, что Россия обстреляла дронами столицу - Киев, где есть погибший. Новость об этом появилась еще в 6.50 утра по Киеву.

Между тем, на странице у блогерши - тишь, благодать, джакузи, шале.

Пренткович молчит об обстрелах России
Пренткович молчит об обстрелах России / Скриншот Instagram

Отметим, что Пренткович ранее сообщила своим фоловерам о том, что она будет блокировать всех "за негатив".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что муж блогерши-миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

Ранее также Гонковский выложил ряд сториз, где решил пожаловаться на то, как его захейтили подписчики. Кроме того, он поделился, что ему пришлось обращаться в полицию, ведь ему стали поступать угрозы "Проломать череп".

Вас также может заинтересовать:

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем

В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".
В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

14:08Синоптик
В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

13:53Украина
Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончится

Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончится

13:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

"Экипажи покрошило в фарш": Свитан раскрыл детали исторической операции ГУР

Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

Последние новости

14:08

Украину накроют сильные морозы: в каких областях будет холоднее всего

13:59

Зачем обмылки бросают в унитаз: гениальный трюк сразит просто наповал

13:56

Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком

13:53

В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

13:35

"Убить представителя ТЦК": известный украинский музыкант попал в громкий скандал

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
13:00

Гороскоп-2025 для Украины: ВСУ войдут в ещё две области РФ и обретут супероружие, война закончитсяВидео

12:49

Блогерша Пренткович и ее муж-"беглец" хвастаются роскошным отдыхом во Франции

12:34

Алина Гросу показала редкое фото со своим мужем-россиянином

12:30

Ударит мороз -13 градусов: Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату

Реклама
12:26

Как правильно заварить чай в заварнике: о хитром фокусе мало кто догадывается

12:06

Украинцы получают "повестки" в Польше, за неявку - экстрадиция: что говорит правительство

12:01

Будет ли заморозка войны в 2025 году: Свитан дал прогнозВидео

11:36

Китайский гороскоп на завтра 4 января: Крысам - жаркие споры, Драконам - обиды

11:27

6 способов, как убрать запах алкоголя срочно: от него не останется ни следаВидео

10:47

Максим Галкин показал, как роскошно выглядит Алла Пугачева в жизни

10:46

РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений: сколько удалось сбить

10:26

Долетит аж до Москвы: Украина готовится к применению "Трембиты" - The Telegraph

10:13

Копеечное средство удивит блестящим результатом: как идеально отмыть мультиварку

09:51

"У РФ не будет шансов": США дадут Украине много оружия при одном условии - майор

09:45

"Как это будет": Елена Зеленская высказалась о встрече с Меланией Трамп

Реклама
09:44

Мокрый снег, гололедица и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

08:54

Подтверждение победы Трампа в Конгрессе может задержаться: в чем причина

08:51

"Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

08:48

В компании любимых артистов-путинистов: "Мисс Украина Вселенная" опозорилась

08:10

Какой год станет решающим в этой войнемнение

07:59

Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний пареньФото

07:10

Где 5 отличий: загадка, которая поможет проверить внимательность за 17 секунд

06:50

РФ атаковала Киев и область дронами: есть погибший и пострадавшиеФото

06:10

Конец эпохи: об остановке транзита российского газа через Украинумнение

06:00

"Когда останавливаешь жизнь": Саливанчук сделали предложение - решение актрисы

05:50

Гороскоп Таро на январь 2025: Весам - счастье, Скорпионам - поездка, Стрельцам - прибыльВидео

04:43

Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

04:10

Почему не стоит выбрасывать опавшие иголки с елки: как их можно использовать в быту

03:35

Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пошаговая инструкция и несколько секретовВидео

02:23

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

02:02

Свитан: Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ

01:01

Проверьте свои сверхспособности: найдите 5 отличий в двух картинках за 17 сек

00:19

Как быстро почистить гранат: самый простой способ, с которым семена будут целымиВидео

00:17

Остановить горячую фазу войны невозможно: когда могут начаться переговорыЭксклюзив

00:06

Галущенко: РФ бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины

Реклама
02 января, четверг
23:17

"Есть возможности": полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ войти на ДнепропетровщинуВидео

23:05

"Во второй раз не так страшно": Зеленский рассказал о новом сроке президентства

22:52

Срыв оккупации трех областных центров и окончание войны: главное из интервью Зеленского

22:12

Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном

22:07

Срывают планы РФ: в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном

22:05

Есть на что посмотреть: 49-летнюю Шарлиз Терон засняли в купальнике на пляже

22:00

Новые угрозы Фицо для украинцев и рекорд ГУР: главные новости Украины (дайджест)

21:55

Дональд Трамп с женой зажгли под известный хит в новогоднюю ночьВидео

21:51

Гороскоп Таро на январь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - полет, Рыбам - исполнение желанияВидео

21:43

Что будет с Запорожской областью: Свитан дал прогноз на 2025 год

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять