Блогерша Пренткович и ее муж-"беглец" хвастаются роскошным отдыхом во Франции

Парочка наслаждается отдыхом на французском курорте и выставляют свою "лакшери" жизнь напоказ.

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Таня Пренткович с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Вы узнаете:

Сколько стоит отдохнуть на курорте во Франции

Как отдыхает блогерша Пренткович

Блогерша Татьяна Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский, который оскандалился своей поездкой на Мальдивы, под предлогом участия в конференции в Польше, постят фото с дорогущего французского курорта.

Пара, которая быстро забыла "мальдивско-волонтерский" скандал, продолжает зарабатывать деньги на украинцах и в Украине. В частности, Пренткович имеет заработок на своем блоге в инстаграм, а также на магазине интимных товаров, который она открыла в центре Киева.

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А ее сожитель Гонковский, занимается бизнес-наставничеством.

И все это дает в итоге неплохой результат, ведь пара отдыхает на дорогом французском курорте и снимает шале за 5 000 евро сутки.

Блогерша Пренткович отдыхает во Франции / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Андрей Гонковский смотрит за собой и использует патчи / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Блогерша Пренткович с сожителем рады джакузи

​​​​​ / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович и ее муж-беглец рады, что им удалось снять шале с сауной, бассейном и джакузи.

К слову, на сайте booking - похожее шале стоит около 5 000 евро в сутки (217 000 гривен в сутки).

Блогерша Пренткович отдыхает во Франции / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Ски пасс на горе курорта на человека / Скриншот domaineschamonix.montblancnaturalresort.com

Стоимость ски-пасса на 1 день на 1 человека составляет около 250 евро (10 700 гривен).

Пренткович отдыхает во Франции / Скриншот Instagram/prentkovich

Что интересно, Пренткович не реагирует на обстрелы и гибель людей в Украине. К слову, на момент публикации материала, уже известно о том, что Россия обстреляла дронами столицу - Киев, где есть погибший. Новость об этом появилась еще в 6.50 утра по Киеву.

Между тем, на странице у блогерши - тишь, благодать, джакузи, шале.

Пренткович молчит об обстрелах России / Скриншот Instagram

Отметим, что Пренткович ранее сообщила своим фоловерам о том, что она будет блокировать всех "за негатив".

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Напомним, ранее Главред писал о том, что муж блогерши-миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

Ранее также Гонковский выложил ряд сториз, где решил пожаловаться на то, как его захейтили подписчики. Кроме того, он поделился, что ему пришлось обращаться в полицию, ведь ему стали поступать угрозы "Проломать череп".

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Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

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