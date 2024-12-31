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Дженнифер Лопес заподозрили в романе с голливудской звездой

Анна Подгорная
31 декабря 2024, 14:06
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С младшего на 3 года Аффлека Джей Ло переключилась на мужчину постарше.
Кевин Костнер, Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес приписывают роман с Кевином Костнером / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Вкратце:

  • Весной 2024 года Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
  • На новогодних каникулах звезда встретила другого именитого актера и режиссера

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми укатила в Аспен, Колорадо, на новогодние празднике. На горнолыжном курорте, по слухам, в личной жизни артистки появился новый мужчина.

Как сообщает издание The Mirror, Джей Ло начали подозревать в романтических отношениях с оскароносной голливудской звездой Кевином Костнером. Пара была замечена папарацци во время приятной беседы за коктейлями.

видео дня

В 2024 году и Костнер, и Лопес прошли через развод после долгих и насыщенных отношений. Поэтому многим не показалось удивительным, что одинокие сердца нашли во время отдыха на курорте много общего.

Впрочем, пока актеры наслаждаются совместным отдыхом, не отвлекаются на прессу, и свой вероятный роман не комментируют.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза вышла на связь с поклонниками - Изабелла Джейн Кидман Круз поделилась своим редким фото.

Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.

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Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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