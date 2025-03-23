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Экс-жена Дмитрия Комарова намекнула на новые отношения: "Секретный ингредиент"

Анна Подгорная
23 марта 2025, 12:41
238
Александру Кучеренко "выдала" одна незначительная ремарка.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко намекнула на новый роман - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

  • Кучеренко поделилась рецептом
  • Им ведущая подогрела слухи про новый роман

Украинская модель, ведущая и журналистка Александра Кучеренко после официального объявления о разводе намекнула на новый роман. Поклонники звезды разглядели его в новом видеорецепте Кучеренко.

В своем блоге в Instagram Александра поделилась, как готовит постный бананово-кофейный пирог с шоколадом. После списка ингредиентов и рекомендаций по приготовлению она написала: "А. И есть еще один секретный ингредиент. Но он нужен, если точно знаете, для кого готовите этот пирог. Как думаете, добавила?", вероятно намекая, что этот ингредиент - любовь.

видео дня

В комментариях ведущую хвалят за рецепт и поощряют ее развиваться в этом направлении. Некоторые поклонники также предполагают, что улыбка у Кучеренко изменилась, а значит и "ингредиента" в ее жизни прибавилось.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко намекнула на новый роман - подробности / instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко намекнула на новый роман - подробности / instagram.com/aakucherenko

Украинский путешественник, журналист и создатель проекта Мир наизнанку Дмитрий Комаров подтвердил, что он и его супруга Александра Кучеренко приняли решение развестись, чуть больше недели назад. Слухи про их разрыв появились еще в январе.

Пара поженилась в мае 2019 года, и до июня 2019 года, когда объявила об этом публично, старалась скрывать отношения. Комаров и Кучеренко познакомились за три года до свадьбы - на конкурсе "Мисс Украина", где Дмитрий был в жюри, а Александра принимала участие. Позже они начали вместе работать над благотворительными инициативами, а со временем их общение приняло романтический оборот.

Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров были в браке чуть больше 5 лет / facebook.com/miss.aakucherenko

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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