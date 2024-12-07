"Из него ничего не выйдет": в России опустили популярного комика-путиниста

Михаилу Галустяну стоило бы поучится у метров комедийного жанра.

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Путиниста Галустяна унизили в России / Коллаж Главред, фото Instagram/m_galustyan

Что сказал актер:

Галустян не дотягивает до высокого уровня

Из него ничего не выйдет

Российский юморист-пенсионер Геннадий Хазанов обеспокоился ситуацией, которая случилась в террористическом государстве с юмором.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, в недавнем интервью артист откровенно поделился своим мнением о современных юмористах, заявив, что достойных представителей этого направления почти не осталось.

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При этом Хазанов признаётся, что есть несколько комиков, которые всё же способны вызвать у него улыбку. Однако, по его словам, даже в прошлом артиста было трудно рассмешить — например, плоские шутки заядлого путиниста и украинофоба Задорнова не доставляли ему удовольствия.

Он также высказался относительно российского комика армянского происхождения Михаила Галустяна. Он отмечает, что комик не смог встретить тех режиссёров, которые могли бы помочь ему раскрыть свой потенциал.

В частности, он сожалеет, что Галустян не столкнулся с такими мэтрами отечественного кино и театра, как Леонид Гайдай или Эльдар Рязанов. Именно их опыт и профессионализм могли бы сыграть ключевую роль в формировании карьеры талантливого юмориста.

"Мишу Галустяна жалко. Но никогда ничего из него не выйдет. А он не виноват в этом. На его жизненном пути не встретился ни Рязанов, ни Гайдай, ни Данелия, которые могли бы, упаковать этот алмаз, огранить его", — высказался артист.

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Ранее Главред писал о том, что российскую прокуратуру и следственный комитет просят отменить концерт российского актера и юмориста Геннадия Хазанова в Москве. Такие меры были приняты из-за того, что артист якобы произнёс "оскорбляющую речь о патриотизме и за дискредитацию оккупационных ВС РФ".

Напомним, еще в 2022 году российский пропагандист Михаил Шахназаров, который поливает звезд грязью, высказался в адрес артистов Леонида Ярмольника и Геннадия Хазанова, которые уехали в Латвию.

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