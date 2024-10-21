Коллега Леси Никитюк раскрыл, как отношения с молодым военным изменили ее

Богдан Буше отметил, что сейчас Леся Ивановна - совсем не та, что прежде.

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Богдан Шелудяк прокомментировал новый роман Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/bushe8

Украинская ведущая Леся Никитюк в начале октября объявила, что у нее новый роман. Бойфрендом Леди Ле стал украинский военный Дмитрий Бабчук.

Сейчас в Сети многие обсуждают, что отношения между Никитюк и Бабчуком - не настоящие, а пиар-ход. В свою очередь близкое окружение отмечает, что пара на самом деле очень счастлива вопреки слухам.

К примеру, соведущий Леся по шоу "Хто зверху?" Богдан Буше (Шелудяк) отмечает, что перемены в ней видны невооруженным взглядом. И их он приписывает именно на счет Бабчука.

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Шоумен в комментарии для Люкс ФМ рассказал, что сегодняшняя Никитюк - девушка с горящими глазами, влюбленная и цветущая, вне всяких сомнений.

"Леся – прекрасная девушка. Я просто очень рад за нее, за то, что она обрела свою любовь, и за то, что она просто расцвела. Я вижу, что у нее загорелись очень сильно глаза. И она… Есть цветок, который поливают, а есть цветок, который именно удобряют! Она вот как цветок, который расцвел очень. За ней очень приятно наблюдать", - говорит Богдан Шелудяк.

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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