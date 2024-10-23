"Королева нимфеток": Кристина Соловий взбудоражила Сеть непослушной юбкой

Зрители в первых рядах, похоже, увидели чуть больше, чем им бы хотелось.

https://glavred.info/starnews/koroleva-nimfetok-kristina-soloviy-vzbudorazhila-set-neposlushnoy-yubkoy-10608020.html Ссылка скопирована

Кристина Соловий новости - Кристину Соловий захейтили за концертный лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Лишь месяц назад состоялся суд по делу Кристины Соловий и обсценной лексики во время выступления, как певица умудрилась попасть в новый скандал. На сей раз причиной бурного обсуждения в Сети стал концертный наряд артистки.

На днях Соловий выступала во Львове, и вышла на сцену в канареечном платье в стиле "бэби-долл" с пышной юбкой и белым подъюбником. Также она надела белые носочки и черные босоножки.

Возмущение у некоторых зрителей, а позже и пользователей соцсетей, длина юбки Кристины. На видео, которые в своем блоге в Instagram публиковала и сама артистка, можно рассмотреть, что она едва прикрывает ягодицы, а если Соловий поднимает ноги, то с этой задачей наряд справляется весьма плачевно.

видео дня

В Instagram негативные комментарии про лук Кристины Соловий, похоже, тщательно удаляются. Однако в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" собралась критически настроенная аудитория, которая все же выразила свое недовольство.

"Пожартувала, що взяла так квитки близько, що і білизну видно буде. А це виявилось не жартом", "Королева німфеток", "У мене в подруги й досі трошки моральна травма від попередніх суконь і першого ряду. Шуткуємо, що квитки там треба маркувати "очима Жадана", "Люблю її пісні, але стиль... Ну за що", "Одяг і стиль, як у дешевої радянської ляльки. Хто її вдягав? Наче самодіяльність 80-х", - комментируют концертный лук Кристины Соловий в Сети.

Кристина Соловий новости - Кристину Соловий захейтили за концертный лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий новости - Кристину Соловий захейтили за концертный лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кто такая Кристина Соловий / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский шоумен Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк - паре приписывали роман во время их совместной работы над проектом.

Также дочь украинской юмористки и актрисы Елены Кравец Мария показала редкое фото с бойфрендом - романтическую фотосессию пара провела в фотобудке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред