"Королева нимфеток": Кристина Соловий взбудоражила Сеть непослушной юбкой

Лишь месяц назад состоялся суд по делу Кристины Соловий и обсценной лексики во время выступления, как певица умудрилась попасть в новый скандал. На сей раз причиной бурного обсуждения в Сети стал концертный наряд артистки.
На днях Соловий выступала во Львове, и вышла на сцену в канареечном платье в стиле "бэби-долл" с пышной юбкой и белым подъюбником. Также она надела белые носочки и черные босоножки.
Возмущение у некоторых зрителей, а позже и пользователей соцсетей, длина юбки Кристины. На видео, которые в своем блоге в Instagram публиковала и сама артистка, можно рассмотреть, что она едва прикрывает ягодицы, а если Соловий поднимает ноги, то с этой задачей наряд справляется весьма плачевно.
В Instagram негативные комментарии про лук Кристины Соловий, похоже, тщательно удаляются. Однако в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" собралась критически настроенная аудитория, которая все же выразила свое недовольство.
"Пожартувала, що взяла так квитки близько, що і білизну видно буде. А це виявилось не жартом", "Королева німфеток", "У мене в подруги й досі трошки моральна травма від попередніх суконь і першого ряду. Шуткуємо, що квитки там треба маркувати "очима Жадана", "Люблю її пісні, але стиль... Ну за що", "Одяг і стиль, як у дешевої радянської ляльки. Хто її вдягав? Наче самодіяльність 80-х", - комментируют концертный лук Кристины Соловий в Сети.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
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