"Меня от этого тошнит": у больной волчанкой Селены Гомес новая болезнь

Вкратце:
- Гомес высмеивают за выпирающий животик на ее свежих фото с красной дорожки
- Певица призналась, что у нее обострилась новая болезнь, о которой она не рассказывала ранее
32-летняя певица и актриса Селена Гомес часто в Сети становится объектом для насмешек из-за того, что ее тело якобы не соответствует голливудским стандартам. Жестокие шутки про ее внешность артистка не всегда способна пропустить мимо ушей.
В конце октября Гомес появилась на красной дорожке кинофестиваля "American French Film Festival". Она была одета в черное обтягивающее платье. Хейтеры Селены отметили, что звезда стесняется своего тела, и на снимках с красной дорожки постоянно пытается прикрыть выпуклый животик рукой, сообщает Главред с отсылкой на издание Page Six.
Спор возник в комментариях под одним из видео в TikTok, где были собраны снимки с фестиваля. Ролик сейчас уже удален. Гомес решила ответить тем, кто ее критикует, с личного аккаунта. Она заявила, что ее мало волнует, что она не выглядит худышкой - она обычный человек с обычным телом и проблемами со здоровьем. Так она впервые рассказала, что кроме системной красной волчанки страдает еще синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.
"Как же меня от этого тошнит. У меня СИБР в тонком кишечнике, и он воспаляется. Мне все равно, что я не похожа на тростиночку. У меня не такое тело. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек", - подчеркнула Селена Гомес.
Кто такая Селена Гомес?
Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 году, а также Гомес названа "Женщиной Года" в 2017 году по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов по всему миру. С личным капиталом в более чем 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.
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