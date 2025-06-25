"Мне нравилось быть папой": Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях

Депп оказался заботливым отцом, который тяжело переживает разлуку и взросление наследников.

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Джонни Депп дети - актер раскрыл свое настоящее отношение к наследникам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какая у артиста мечта, связанная с детьми

Американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп - отец двоих детей. Дочь Лили-Роуз (1999) и сына Джека (2002) артисту родила французская певица и актриса Ванесса Паради.

Недавно Депп дал редкий комментарий о детях, который оказался на удивление нежным и трогательным. Джонни отметил, что появление в его жизни Лили-Роуз и Джека подарили ему ощущение дома, прежде ему неведомое.

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"На самом деле впервые я почувствовал, что у меня есть дом, в том месте на юге Франции, где мы с Ванессой воспитывали детей. Это единственное место, которое когда-либо ощущалось как дом", - цитирует интервью актера для The Sunday Times издание People.

Дети Джонни Деппа в детстве / instagram.com/lilyrose_depp

Джонни Депп близок со своими детьми, и очень скучает по моментам, когда те еще были малышами. Сейчас, по словам артиста, он переживает синдром пустого гнезда. "Я был папой. Я не могу передать словами, как мне нравилось быть папой. А потом, внезапно, "папа" оказался за бортом. Я стал отцом. Но папа был классным, и я уже достаточно стар, чтобы "папа" мог вернуться", - размышляет звезда.

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Кто такой Джонни Депп? Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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