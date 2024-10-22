Могли быть вместе еще 20 лет назад: Кулеба и Павелецкая раскрыли детали романа

Бывший министр и его избранница рассказали, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, а также с чего начались их отношения.

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Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая раскрыли подробности отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и издательница Светлана Павелецкая весной 2023 года подтвердили романтические отношения. Впрочем, пара вместе гораздо дольше, чем решалась об этом заявить на широкую аудиторию.

В недавнем интервью Павелецкой и Кулебы для Рамины Экхакзай они признали, что скоро будут отмечать третью годовщину, как они съехались. Впрочем, их бурный роман мог начаться еще 20 лет назад.

Влюбленные познакомились в Университете Шевченка, когда оба были еще студентами. Дмитрий тогда учился на последнем курсе, и был тренером команды, в которую входила Светлана.

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"Тогда что-то, скажем так, вспыхнуло, но на тот момент я уже двигался в жизни другим путем, Света тоже искала что-то другое в жизни", - рассказал Кулеба. Павелецкая подтвердила - тогда они "были не готовы к такому большому счастью".

После выпуска общение будущей пары прекратилось на целых 11 лет, и восстановилось лишь в 2014 году, когда Светлана обращалась к Дмитрию по работе, как к послу по особым поручениям. Но и тогда это были лишь деловые отношения.

Нечто романтическое вспыхнуло между Кулебой и Павелецкой, когда мужчина принялся за написание собственной книги. Он обратился к своей будущей возлюбленной за профессиональным советом, и закрутилось. "Встретились, и как-то все сначала было о книге, а потом стало о любви. Ну, как начинаются отношения у взрослых людей? Так они у нас и начались. А вместе мы начали жить в 2021 году. Скоро три года, как съехались", - признается пара.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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