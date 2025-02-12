Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

Фанаты имеют возможность посмотреть на Ричарда Гира глазами его возлюбленной Алехандры.

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Ричард Гир сейчас - жена Ричарда Гира показала, как сегодня выглядит актер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alejandragere

Кратко:

41-летняя Алехандра Сильва дает возможность увидеть реальную жизнь Ричарда Гира

Жена актера показала забавное фото с ним

Вопреки желанию поклонников "Красотки" и "Сбежавшей невесты" свое долго и счастливо американский актер Ричард Гир нашел не в объятиях Джулии Робертс. С 2018 года он - муж публицистки Алехандры Сильва (до свадьбы они встречались три года).

И, похоже, зрелая любовь артиста приносит ему большое удовольствие. Своих социальных сетей Гир не ведет, зато его возлюбленная Алехандра не дает фанатам актерского таланта мужа заскучать.

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Часто она публикует не только снимки с красных дорожек и гламурных фотосессий. Сильва показывает свой быт со звездой и их двумя общими сыновьями (также пара воспитывает ребенка Алехандры от предыдущих отношений - прим. редактора).

Так недавно в своем блоге в Instagram третья жена Ричарда Гира опубликовала забавный кадр с ним - сэлфи из самолета, на котором пара летела из Гранады с церемонии награждения премии Гойи. Актер скорчил смешную рожицу, позируя рядом с трофеем.

Ричард Гир сейчас - жена Ричарда Гира показала, как сегодня выглядит актер / instagram.com/alejandragere

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Кто такой Ричард Гир Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009). Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

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