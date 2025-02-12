Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

Анна Подгорная
12 февраля 2025, 22:50
124
Фанаты имеют возможность посмотреть на Ричарда Гира глазами его возлюбленной Алехандры.
Ричард Гир с женой
Ричард Гир сейчас - жена Ричарда Гира показала, как сегодня выглядит актер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alejandragere

Кратко:

  • 41-летняя Алехандра Сильва дает возможность увидеть реальную жизнь Ричарда Гира
  • Жена актера показала забавное фото с ним

Вопреки желанию поклонников "Красотки" и "Сбежавшей невесты" свое долго и счастливо американский актер Ричард Гир нашел не в объятиях Джулии Робертс. С 2018 года он - муж публицистки Алехандры Сильва (до свадьбы они встречались три года).

И, похоже, зрелая любовь артиста приносит ему большое удовольствие. Своих социальных сетей Гир не ведет, зато его возлюбленная Алехандра не дает фанатам актерского таланта мужа заскучать.

видео дня

Часто она публикует не только снимки с красных дорожек и гламурных фотосессий. Сильва показывает свой быт со звездой и их двумя общими сыновьями (также пара воспитывает ребенка Алехандры от предыдущих отношений - прим. редактора).

Так недавно в своем блоге в Instagram третья жена Ричарда Гира опубликовала забавный кадр с ним - сэлфи из самолета, на котором пара летела из Гранады с церемонии награждения премии Гойи. Актер скорчил смешную рожицу, позируя рядом с трофеем.

Ричард Гир с женой
Ричард Гир сейчас - жена Ричарда Гира показала, как сегодня выглядит актер / instagram.com/alejandragere

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

Читайте также:

Кто такой Ричард Гир

Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009).

Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ричард Гир новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:33Синоптик
Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

00:02Спорт
"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

23:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Последние новости

00:33

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:02

Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

12 февраля, среда
23:46

"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

23:39

Как можно измельчить сахар в пудру в домашних условиях: результат приятно удивит

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

Реклама
22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

21:46

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешьВидео

21:40

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

21:30

Зеленский провел заседание СНБО: введено санкции против Порошенко

21:12

Какое вино выбрать: как приготовить сногсшибательный глинтвейн

20:59

Доллар и евро внезапно "взлетели": НБУ установил новый курс валют

20:38

Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкойВидео

20:31

Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

Реклама
20:00

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

19:56

"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

19:49

Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

19:44

"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

19:41

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

19:39

В каком стакане больше всего воды: только единицы догадаются за 5 секунд

19:12

РФ хочет захватить Украину и использовать ее ВПК против Запада – Буданов

19:10

О желании Путина закончить войнумнение

19:08

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священникаВидео

19:05

Инна Мирошниченко рассказала, почему 3-летний Марсель ездил в больницу

19:03

Умер звезда фильма "Форсаж"

19:02

"Переговоры начнутся немедленно": первые детали разговора между Трампом и Путиным

18:57

ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине

18:52

Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

18:38

"Есть план Б": Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

18:15

Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги

17:58

Путин принял важное решение относительно войны: Зеленский раскрыл детали

17:47

Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца, сбежавшего от мобилизации

17:25

"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

17:25

Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

Реклама
17:18

Почему на футболках появляются крошечные дырочки: ответ удивит многих

17:14

"Европа будет оккупирована": Зеленский выступил с тревожным заявлением

16:56

Цены упали до неузнаваемости: в Украине рекордно подешевел важный продукт

16:30

Срыв мирного соглашения Джонсоном в 2022 году: Зеленский расставил точки над "і"

16:28

Будут свежими в 3 раза дольше: лайфхак, как хранить овощи в холодильникеВидео

16:27

"Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

16:24

Украинская певица рассказала, как с ней поступила Тина Кароль - детали

16:20

Избавитесь от невзгод: что нужно сделать дома 13 февраля, приметы

16:17

Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

15:51

"Я не ваша и не российская": Ада Роговцева заворожила своей позицией

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять