Тигран Кеосаян не приходит в сознание и по-прежнему находится в состоянии комы.

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Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коме / Коллаж Главред, фото Ура.ру, ТАСС

Кратко:

Кеосаян не приходит в себя

Как врачи оценивают его состояние

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, не приходит в себя.

По данным российского пропагандистского издания Царьград, Тигран Кеосаян продолжает находиться в коме после того, как пережил клиническую смерть.

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Ранее российский радиоведущий Никита Небылицкий сообщил, что Кеосаян был госпитализирован ещё 27 декабря 2024 года. С тех пор режиссёр не приходит в сознание. Врачи оценивают его состояние как крайней степени тяжести.

СМИ отмечают, что впервые об проблемах со здоровьем пропагандиста стало известно в 2008 году, когда ему потребовалась срочная операция. С того времени у Кеосаяна установлено семь стентов, и он перенёс два инфаркта.

Симоньян отметила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, её муж не отказался от курения. Супруга беспокоилась по этому поводу, подчёркивая, что отказ от вредных привычек мог бы поспособствовать улучшению состояния Кеосаяна.

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Согласно данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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Кто такой Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

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