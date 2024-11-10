На стиле, на спорте: посол Залужный поделился свежим фото с женой

Поклонники Железного генерала и его избранницы в восторге от нового снимка.

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Валерий Залужный с женой - Залужный показал свежее фото с супругой Еленой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Вкратце:

Валерий Залужный показал семейное фото, которое сделала его жена

Поклонники семьи Залужных оценили сэлфи в лифте

Посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привыкли видеть либо в военной форме, либо в деловых костюмах. Однако в последнее время он все чаще стал делиться снимками из повседневной жизни.

Так в его блоге в Facebook появилось семейное сэлфи в лифте - фотографом выступала Елена Залужная, жена Железного генерала. Пара позировала в стильных луках с искренними улыбками на лице.

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Посол был одет в темную куртку-бомбер, джинсы и спортивные туфли, его супруга - в теплую кофту спортивного кроя, леггинсы и кроссовки. Смотрелись Залужные в кадре очень стильно.

Снимок с супругой Валерий Залужный оставил без комментариев, однако это с лихвой восполнили его подписчики, которые были рады новому кадру: "Сила в харизмі! Ви найкращі", "Гарні обоє!! Щастя вам", "Як молодята!", "Красива пара, захоплюємось" и пр.

Валерий Залужный с женой - Залужный показал свежее фото с супругой Еленой / facebook.com/vzaluzhnyi

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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