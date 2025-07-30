"Оно не работает": Елена Шоптенко развелась с мужем и назвала причину

Елена Шоптенко лично сообщила новость.

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Елена Шоптенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Вы узнаете:

Елена Шоптенко рассталась с мужем

Что произошло в их браке

Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко призналась, что развелась со своим вторым мужем Алексеем Ивановым.

В интервью Маричке Падалко знаменитость уточнила, что рассталась с мужем еще до начала полномасштабной войны в Украине, а вот официально развелась позже.

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"Мы расстались. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, - это всегда нелегко", - отметила Елена.

Причина развода Елены Шоптенко и Алексея Иванова

Как оказалась, в браке Шоптенко и Иванова не было взаимопонимания, она считает, что пара должна уметь искренне говорить и договариваться, только тогда союз будет крепким.

"Мы разошлись - потому что это жизнь. Когда люди разрывают свои отношения, то это не стыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто оно не работает. У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер - другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться, говорить", - рассказала танцовщица.

Елена Шоптенко с сыном / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Елена общается с Алексеем только по поводу вопросов, что касаются ихнего общего сына – 7-летнего Алексея. Напомним, Елена уехала с сыном жить в Австрию в начале полномасштабной войны.

"Для меня, если отношения заканчиваются, то они заканчиваются. Люди не остаются лучшими друзьями. Я не дружу с бывшими. Мы общаемся о ребенке", - добавила Шоптенко.

Смотрите видео интервью Елены Шоптенко:

Елена Шоптенко / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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