Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

Парочка вместе болела за украинскую сборную в Испании.

https://glavred.info/starnews/potap-slil-mestonahozhdenie-begleca-vedushchego-diveeva-cerkovnogo-10649303.html Ссылка скопирована

Дивеев-Церковный сбежал из Украины / Коллаж Главред, фото Instagram/diveyeff

Кратко:

Где встретились Потап и Динеев-Церковный

Куда делся Дивеев-Церковный

Украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный, в начале полномасштабной войны сбежавший за границу, показался на матче вместе с продюсером Потапом. Соответствующим фото поделился Потап в своем Instagram.

Матч, к слову, проходил не в Украине, а в Испании. Обе странствующие украинские знаменитости были на этом матче, болели за украинскую сборную, которая играла против Бельгии.

видео дня

Дивеев-Церковный, к слову, за это время значительно постарел и поседел, но одно остается неизменным - его молчание о войне в Украине.

Потап и Дивеев-Церковный в Испании / Фото Instagram/real_potap

Дивеев-Церковный, о котором забыли в Украине, ранее отличался скандальными высказываниями и своими действиями во время войны.

Так, однажды он заявил, что соскучился по советским временам и сказал, что в СССР "все жили дружно". Такую порцию бреда одиозный ведущий выдал под постом певицы Марии Бурмаки, которая опубликовала пост о том, как билась за свою идентичность в Харькове.

Алексей Дивеев-Церковный молчит о войне в Украине / Фото Instagram/diveyeff

Между тем, в комментарии к ней пришел Дивеев-Церковный, который неожиданно пожалел за теми временами, когда "жили дружно". "Извини, а что запрещали? В Советском Союзе на купюрах были надписи на всех языках республик: один рубль, один карбованец , ... на гербе государства – пролетарский лозунг также на всех языках. В городах школы по выбору: либо русскоязычные (но с уроками украинского языка и литературы), либо полностью украинские. В книжных магазинах куча книг на украинском. Украинский государственный телеканал УТ-1 и радио "Промінь". Девочки в веночках, и парни в шароварах и вышиванках были на каждом празднике. Тогда мы жили дружно", - заскучал Дивеев-Церковный за временами совка.

Позже ведущий также отдыхал в детокс-центре вместе с украинской моделью Инной Цимбалюк, которая ни слова не сказала о том, что Россия напала на Украину. Он активно тогда постил в своем Instagram, как наслаждается отдыхом заграницей.

Динеев-Церковный на детоксе / Фото Instagram/tsymbaliuk

Отметим, что Дивеев-Церковный теперь в своих соцсетях цитирует послания коринфянам.

Дивеев-Церковный рассуждает / Скриншот Instagram/diveyeff

Интересно, что верная подруга ведущего Инна Цимбалюк в комментариях пишет, что именно таких переговорщиков им и не хватает. Вот только не уточняет "нам" - это кому? Террористической России или мирной Украине?

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Ранее также в 2017 году российский певец-путинист Александр Буйнов поделился фото с Цимбалюк. "Встретил Инку Цимбалюк... Случайно вот так — нырнул и вот она!" — написал Буйнов под снимком. Ранее Цимбалюк также хвасталась свои отдыхом во Франции.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред