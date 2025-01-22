Поймала "паучка": Деми Мур приписывают роман с известной голливудской звездой

Американская актриса Деми Мур - официально холостячка с 2013 года. За ее плечами два разорванных брака, несколько несостоявшихся помолвок и отношений, и сегодня она, кажется, в полной гармонии сама с собой.
Впрочем, горячей брюнетке, которая когда-то покорила Брюса Уиллиса, и в ее элегантные 62 приписывают различные романы. К примеру, недавно "добычей" Мур стал младший на 21 год американский и британский актер Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести", "Социальная сеть", "Дыши ради нас", "Новый Человек-паук").
Как сообщает издание Daily Mail, слухи про их романтические отношения появились после того, как Деми и Эндрю засняли за кулисами Золотого глобуса - Мур нежно держала Гарфилда за руки пока тот что-то вкрадчиво рассказывал ей.
Другой источник сообщает, что актеров уже успели заметить на совместном отдыхе в резиденции Мур, хотя оба артиста пока хранят абсолютное молчание относительно слухов про их роман.
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Эндрю Гарфилд никогда не был женат и всегда отличался скрытностью, когда дело касалось его личной жизни. Известно, что у актера были отношения с актрисами Эммой Стоун и Эшлинг Би, певицей Ритой Орой и моделью Алиссой Миллер.
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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.
Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.
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Кто такая Деми Мур?
Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).
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