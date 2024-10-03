Россияне взбесились: Кристина Орбакайте пошла по стопам Максима Галкина

Российская певица Кристина Орбакайте, которая не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, объявила новый гастрольный тур.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором сообщила о новых концертах в Австралии.
"Спасибо моим замечательным зрителям в Канаде и Америке! Встречай, Австралия! 18 октября Мельбурн, 20 октября Сидней", - сказала певица.
Россияне же никак не могут пережить, что Кристина обходится без концертов в стране-агрессоре и сравнили ее с отчимом – Максимом Галкиным, который поддерживает Украину и гастролирует по всему миру.
"Как и отчим Максим начала заниматься саморекламой";
"Только в Австралию и остается";
"Кто же на тебя ходит? За такое еще и деньги платить?!", - написали в комментариях.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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