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Россияне взбесились: Кристина Орбакайте пошла по стопам Максима Галкина

Элина Чигис
3 октября 2024, 08:09
183
Кристина Орбакайте уезжает далеко от дома.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте отправляется в новый тур / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, объявила новый гастрольный тур.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором сообщила о новых концертах в Австралии.

видео дня

"Спасибо моим замечательным зрителям в Канаде и Америке! Встречай, Австралия! 18 октября Мельбурн, 20 октября Сидней", - сказала певица.

Россияне же никак не могут пережить, что Кристина обходится без концертов в стране-агрессоре и сравнили ее с отчимом – Максимом Галкиным, который поддерживает Украину и гастролирует по всему миру.

"Как и отчим Максим начала заниматься саморекламой";

"Только в Австралию и остается";

"Кто же на тебя ходит? За такое еще и деньги платить?!", - написали в комментариях.

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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