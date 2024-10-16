"Совсем в позорной ситуации": стало известно, что сейчас происходит с Олегом Винником

Украинская известная писательница Лада Лузина высказала свое мнение об Олеге Виннике, который сбежал в Германию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В интервью для OBOZ.UA писательница отметила, что Олег Винник не прошел испытание войной, как и многие другие украинские звезды. Но Винник, по ее мнению, похоже, в самом худшем положении.
"Испытание войной мало кто из наших артистов выдержал. Не буду говорить, что никто, но действительно очень немногие. Некоторые звезды оказались в очень неприглядном положении. Кто-то совсем в позорной ситуации, как Олег Винник. А кто-то просто не смог увидеть себя в новых обстоятельствах, прожить все вместе со страной, вписаться в новую реальность", – сказала Лузина.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости по теме
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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