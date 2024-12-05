Звезда "Реванша" выдала семейную "тайну" про известную актрису: "Это знак"

Анна Сердюк прокомментировала слухи о родстве с коллегой по съемкам.

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Анна Сердюк высказалась о родстве с Клавдией Дрозд / коллаж: Главред, фото: 1+1 Украина, instagram.com/ann.serdiuk

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Как Сердюк рассмотрела в сценарии знак судьбы

Украинский сериал "Реванш" от 1+1 Украина интригует поклонников не только нетривиальным сюжетом и яркой актерской игрой. Стали появляться слухи о том, что Анна Сердюк, которая сыграла главную роль Валентины, имеет среди коллег по проекту родственницу.

Семейные связи артистке приписывают с Клавдией Дрозд (Марина в "Реванше" - прим. редактора). Семейную "тайну" Сердюк раскрыла в комментарии "ЖВЛ Представляє" в Сніданку з 1+1.

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Анна подтвердила - на съемочной площадке действительно царит семейная атмосфера, с Клавдией она сроднилась духовно, но, увы, это их единственная связь. Слухи о том, что Сердюк и Дрозд приходятся друг другу родственницами возник на фоне фамилий актрис.

"Дедушка Клавдии - Лесь Сердюк. Мама Клавдии - Анастасия Сердюк по девичьей фамилии. У них своя родовая театральная история. А у меня в семье не было актеров, театралов. Мне очень кайфово было с Клавой работать, мы заходили в кадр с силой и энергией, а выходили из кадра, как двоюродные сестры", - цитирует актрису 1+1 Украина.

Впрочем, свое участие в съемках сериала "Реванш" Анна Сердюк все же считает судьбоносным. Хоть родственниками на площадке она не разжилась, проект подарил ей уверенность и подкрепил любовь к актерской профессии: "Определенный период времени я не снималась, где-то около года, я училась в киноакадемии. И мне поступило предложение на одну роль, я почитала, поняла, что это не моя роль, и отказалась. А на следующий день мне прислали пробы на сериал "Реванш", и я почувствовала, что это знак судьбы".

Анна Сердюк высказалась о родстве с Клавдией Дрозд / instagram.com/ann.serdiuk

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Кто такая Анна Сердюк? Анна Сердюк - украинская актриса театра и кино. С 2019 года сотрудничает с "Диким театром", тогда же начала сниматься в кино, сообщает Википедия. Самые известные работы: "Колір пристрасті", "Сталеві нерви", "Реванш".

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