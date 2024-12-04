Сообщается, что актрисе вызвали скорую и ее доставили в больницу.

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Ирину Муравьеву госпитализировали / Коллаж Главред, фото 7 Дней, Mash

Вы узнаете:

Что случилось с Ириной Муравьевой

Что сказал ее сын

Народная артистка террористической России Ирина Муравьева, известная по фильму "Москва слезам не верит", попала в больницу.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, 75-летней актрисе скорую вызвали из-за резких болей в кишечнике.

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Позже стало известно о том, что Муравьева находилась в стационаре, артистку уже отпустили домой, врачи велели ей пройти обследование.

Между тем, позже пропагандисты опубликовали обращение сына актрисы, который всячески опроверг госпитализацию матери. Как это часто делают родственники нездоровых знаменитостей, он назвал новость фейком и заявил, что мать чувствует себя на 30 лет моложе.

С правдой тут ничего общего нет. Никто не госпитализировал, все утро звонят, придумывают. Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть, — рассказал сын артистки.

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Ранее Главред писал о том, что популярного российского телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после обморока. 75-летнему народному артисту РСФСР стало плохо 10 ноября. Российские пропагандисты пишут, что у него резко упало давление — и он потерял сознание. Врачи приехали в его квартиру в Хамовниках и срочно повезли мужчину в больницу. Сейчас он проходит необходимые обследования и терапию.

В сентябре стало известно о том, что отец российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Бедрос Киркоров госпитализирован. Отметим, ему уже исполнилось 92 года.

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