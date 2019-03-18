Стало известно, какой победитель Х-фактора представит Украину на Славянском базаре

Дмитрий Бабак / My Social Mate

Жюри в составе Владислава Сытника, Владислава Багинского, Олега Яковлева и Оксаны Пекун провело отбор участников для другого песенного конкурса – Славянский базар-2019 (который традиционно пройдет в белорусском городе Витебск).

Как сообщает портал Медианяня, в 2019-м заявку на участие в конкурсе от Украины подали около сотни претендентов. Из них предварительно отобрали 59 человек.

По словам членов жюри, часть претендентов пришлось отказать из-за некачественного музыкального материала либо из-за возрастных ограничений – в Славянском базаре могут участвовать артисты не старше 30 лет.

Жюри решило, что представлять Украину в 2019 на конкурсе в Витебске будут 27-летний победитель вокального талант-шоу Х-фактор Дмитрий Бабак и 11-летний Артур Галас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в жюри Славянского базара участвовала известная украинская певица Ирина Билык.