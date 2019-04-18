Яркий камбэк: группа O.Torvald выпустила первый клип после года молчания

Группа O.Torvald выпустила новый клип / instagram.com/jenia_galich

Популярная украинская группа O. Torvald презентовала новый клип после года молчания.

Видео на песню Два Нуль Один Вісім появилось на официальном YouTube-канале коллектива. Режиссером ролика стал Артем Титеев.

За время годичной паузы в творчестве группы, ее фронтмен Женя Галич потерял отца в ноябре 2018-го, и на своей странице в Instagram назвал 2018 год самым сложным в своей жизни.

"Я очень бы хотел проснуться и понять, что все это был лишь сон. Но это не сон. Я не мог писать, меня рвало от всего, что мы делаем. Я хотел найти слова, мелодии, я злоупотреблял, хотел все бросить, я медленно тух. Как только я набирал воздух, кто то снова тянул за ноги на дно", - признался музыкант.

Галич также поблагодарил близких, которые оказались с ним рядом в сложный момент, и помогли прийти в себя

" Я буду помнить это всю жизнь. Мы возвращаемся. Все, что будет дальше очень важно для меня. Важно для всех нас. Спасибо всей моей команде за веру и поддержку, за нереальные сроки, сверхсилу и вовремя выполненные задачи! Вы нереально крутые. Мы O.Torvald. Мы тут не случайно. Будет громко. Мы тут надолго... Папа, я люблю тебя", - написал Галич.

Поклонники долго ждали возвращения коллектива, и в комментариях под клипом расхвалили новую работу группы.

"Тот самый O.Torvald вернулся, как в старые добрые времена", - написала Ksenia Iton.

"Не зря просили вернуться. Работа - высший класс, спасибо за камбэк", - считает Вова Шалаин.

"Ааааа ребята! Я прям скучала! Спасибо за этот сюрприз", - отметила Алена.

Напомним, последний альбом Бісайди O.Torvald представили еще осенью 2017 года. Весной 2018-го коллектив презентовал клип на песню Ліхтарі, после чего взял творческую паузу.

Ранее в сети противоречиво оценили совместный клип Бумбокс и O. Torvald: видео.