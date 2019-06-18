Сергей Бабкин стал отцом третий раз - известен пол ребенка

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

Снежана Бабкина утром 18 июня родила своему мужу Сергею третьего ребенка - в этот раз это сын.

Сергей Бабкин посвятил своим любимым стих, который, возможно может стать песней. Именно там он сообщил особенные подробности родов.

"Когда нужен щит, Я буду стоять впереди Если нужна опора, Я всегда у тебя за спиной. Скоро ты станешь мамой,Уже в третий раз Подаришь нашему миру мужчину,Самого младшего в нашем мире. Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.И я тоже не удержусь. Буду молчать и плакать.Потому что сказать ничего не смогу. Потому что уже все сказано. Потом нежно возьму его на руки, Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!" Он услышит меня и икнет в ответ", - говорится в стихе.

Слушать онлайн стихи Бабина про жену и сына:

После стало известно, с каким весом родился ребенок.

Снежана Бабкина родила сына в киевском роддоме "Лелека" в 9:52. Вес малыша - 3 кг 250 граммов, рост - 53 см.

На родах присутствовал Сергей Бабкин, который начал плакать, когда взял на руки сына. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

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