Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером

19 июня 2019, 12:02

Американский рэпер A$AP ROCKY впервые выступит в Украине на фестивале Atlas Weekend, который состоится с 9 по 14 июля.

A$AP Rocky
A$AP Rocky / Instagram

A$AP Rocky, который особо популярен после трека Live. Love., выступит в Киеве на ВДНХ 13 июля, как хедлайнер дня.

Выступление музыканта подтвердили сами организаторы Atlas Weekend в соцсетях.

"Впервые в Украине! Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Эксцентричный рэпер ASAP Rocky - хедлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019", - написали организаторы фестиваля.

A$AP Rocky
A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 / Instagram

Музыкант A$AP Rocky выступает после 22:00 на главной сцене Atlas Weekend 2019 в субботу 13 июля - один из самых удобных дней, на который организаторы ожидают большое количество зрителей.

Читайте такжеAtlas Weekend 2019: программа и участники

A$AP Rocky - популярный не только в США, но и в мире музыкант, который регулярно занимает высокие места в чартах Billboard.

A$AP Rocky Praise The Lord (Da Shine) смотреть онлайн клип:

A$AP Rocky не так давно увлекся модой и даже выпустил собственную линейку совместно с Guess, и даже был лицом коллекции Dior Homme весна-лето 2017.

Раким Майерс родился в Гарлеме Нью-Йорк в 1988 году. Он наполовину барбадосец, наполовину американец. У него есть родная старшая сестра Эрика Би Майерс, а его двоюродный брат выступает под псевдонимом ASAP Nast.  В 2000 году его отца отправили в тюрьму за сбыт наркотиков, а в 2001 году тот умер в тюрьме.

A$AP Rocky L$D (LOVE x $EX x DREAMS) смотреть онлайн клип:

У него был старший брат, который сбывал наркотики, и умер в одной из перестрелок. В 14 лет Раким решил серьезно взяться за музыку, а в 15 лет якобы был пойман за сбыт кокаина в Бронксе.

После начала карьеры музыканта в 2011 году он некоторое время встречался с Игги Азалией, но роман не продлился долго, и они уже разбежались.

A$AP ROCKY F**kin' Problems ft. Drake, 2 Chainz, Kendrick Lamar смотреть онлайн клип:

Слава A$AP Rocky началась с микстейпа Live. Love. A$AP в 2011 году. Его дебютный альбом Long. Live. A$AP появился в 2013 году, а второй - At. Long. Last. A$AP - в 2015 год.у Оба альбома  стартовали с первой строчки чартов Billboard. Новый третий альбом Testing рэпер выпустил в 2018 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
музыка Киев клип Atlas Weekend
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:10
В Донецке прогремел мощный взрыв: бывший военный разведчик назвал причину
12:02
Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером Видео
11:34
Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео Видео
11:15
"Сидит у Порошенко и плачет": скандальную чиновницу выгоняют из партии ЕС — журналист Видео
10:49
Королевский кортеж сбил человека в Великобритании
10:43
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
10:33
"Молился – и Всевышний помог": озвучены новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским Видео
10:27
Газпром готовит для Украины зимний цунг-цванг мнение
10:00
Atlas Weekend 2019: программа и участники
09:59
В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом
09:54
"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет
09:27
"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей
09:24
Доллар и евро в Украине придушили
09:18
Смерть Мурси будет иметь далеко идущие последствия мнение
08:59
Главные новости 19 июня: новое уголовное производство против Порошенко и основной тормоз "Минска" Фото
08:52
Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада мнение
08:50
Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием
08:20
Из-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый Видео
07:55
Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений Видео
07:39
Традиция "кидка": почему наезд Гройсмана на Порошенко абсолютно логичен мнение
07:36
Платини освободили из-под стражи
07:30
Даша Астафьева без белья заинтриговала в облегающем платье Видео
07:25
"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов Фото
07:12
Астролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"
07:10
Кубок Америки. Бразилия оступилась на Венесуэле
06:53
Встреча Зеленского и Меркель: президент посрамил своих критиков во Франции мнение
06:22
Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить
06:01
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
05:45
"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК Нибиру
05:34
"Килограмм костей и вставная грудь": российская телеведущая шокировала сеть фото топлес
05:15
Интимное баловство: как легко вести пошлые и непристойные разговоры в кровати
04:38
Сексолог рассказала, что делать паре с интимными проблемами
04:08
Зарплата одной бумажкой: Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров
03:57
Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях Фото
03:53
Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
03:35
Кубок Америки. Перу выгрызла победу у Боливии Видео
03:20
Аппетитные булки: полуголая Седокова похвасталась телом на откровенных фото
02:54
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
02:33
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
02:24
Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию
02:08
СМИ показали фото предвестника аварии на ЧАЭС: таинственный монстр предупреждал о катастрофе
01:41
В России испугались революции из-за резкого обеднения населения
01:37
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
01:25
Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев
01:11
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
00:44
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
00:27
Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм
18 июня, вторник
23:36
"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией
22:51
Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат
22:48
Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять