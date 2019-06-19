Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером

A$AP Rocky / Instagram

A$AP Rocky, который особо популярен после трека Live. Love., выступит в Киеве на ВДНХ 13 июля, как хедлайнер дня.

Выступление музыканта подтвердили сами организаторы Atlas Weekend в соцсетях.

"Впервые в Украине! Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Эксцентричный рэпер ASAP Rocky - хедлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019", - написали организаторы фестиваля.

A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 / Instagram

Музыкант A$AP Rocky выступает после 22:00 на главной сцене Atlas Weekend 2019 в субботу 13 июля - один из самых удобных дней, на который организаторы ожидают большое количество зрителей.

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A$AP Rocky - популярный не только в США, но и в мире музыкант, который регулярно занимает высокие места в чартах Billboard.

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A$AP Rocky не так давно увлекся модой и даже выпустил собственную линейку совместно с Guess, и даже был лицом коллекции Dior Homme весна-лето 2017.

Раким Майерс родился в Гарлеме Нью-Йорк в 1988 году. Он наполовину барбадосец, наполовину американец. У него есть родная старшая сестра Эрика Би Майерс, а его двоюродный брат выступает под псевдонимом ASAP Nast. В 2000 году его отца отправили в тюрьму за сбыт наркотиков, а в 2001 году тот умер в тюрьме.

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У него был старший брат, который сбывал наркотики, и умер в одной из перестрелок. В 14 лет Раким решил серьезно взяться за музыку, а в 15 лет якобы был пойман за сбыт кокаина в Бронксе.

После начала карьеры музыканта в 2011 году он некоторое время встречался с Игги Азалией, но роман не продлился долго, и они уже разбежались.

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Слава A$AP Rocky началась с микстейпа Live. Love. A$AP в 2011 году. Его дебютный альбом Long. Live. A$AP появился в 2013 году, а второй - At. Long. Last. A$AP - в 2015 год.у Оба альбома стартовали с первой строчки чартов Billboard. Новый третий альбом Testing рэпер выпустил в 2018 году.