Обворованная Лободой блогерша обратилась к певице

Светлана Лобода / Instagram

Иностранка была искренне шокирована поведением Светланы Лободы и ее команды, члены которой настойчиво пытаются скрыть, что нарушили права интеллектуальной собственности.

Блогер Nude Yoga Girl заявила, что просто не понимает, зачем Лобода пытается выдать себя за нее.

" ЗНАМЕНИТОСТЬ притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной !! Что не так с людьми? Зачем тебе это делать. Светлана Лобода?", - пишет она в своем обращении.

Девушка рассказала, что Лобода не только скачала ее фото и добавила на свою страницу, но еще и отфотошопила ее, чтобы на фото казаться стройнее.

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Nude Yoga Girl / instagram.com/nude_yogagirl/

"Украденное" Лободой фото / instagram.com/nude_yogagirl/

"И вместо того, чтобы признать, то, что она сделала ... Она удаляет комментарии, в которых упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. СМОТРИ мои сторис!", - объяснила блогер.

Удаленные комментарии / instagram.com/nude_yogagirl/

Nude Yoga Girl отметила, что работы артистов должны быть защищены авторским правом, и что люди подобные Лободе - которые крадут чужие работы, - настоящая проблема в цифровых СМИ.

Лобода удаляет комментарии / скриншот instagram.com/nude_yogagirl/

Лобода блокирует комментаторов / скриншот instagram.com/nude_yogagirl/

Девушка опубликовала скриншоты "творчества" Лободы, и скриншоты, как админы певицы удаляют ее комментарии.

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