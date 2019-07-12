Сплин, Ляпис-98, Сергей Бабкин, Мирзоян, Detach и Laud: программа Atlas Weekend 2019 на 12 июля

12 июля 2019, 00:10

В Украине начинается 4 день Atlas Weekend 2019 - 12 июля. Кто и когда будет выступать - читайте в материалах Главред.

Atlas Weekend 2019 12 июля
Atlas Weekend 2019 12 июля программа / facebook

На третий день Atlas Weekend на сцену вышли The Chainsmokers, Kadnay, Ingret, Sinoptik и Курган & Agregat, которые покорили зрителей своими выступлениями. Теперь, рассказываем, кто же будет выступать на сценах 12 июля.

В пятницу 12 июля в Киев впервые за долгое время приезжает Сплин с Александром Васильевым, которые и стану хедлайнером дня.

Кроме них на цене выступит масса украинских и зарубежных исполнителей, в том числе Один в Каное, Вагоновожатые, Ляпис-98, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян, Detach, Скрябін & Юркеш, Laud и другие.

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West Stage

  • 15:30 - 16:00 - Atomic Simao
  • 16:30 - 17:15 - Sasha Boole
  • 17:45 – 18:30 – Laud
  • 19:00 – 20:15 – Monarchy
  • 21:15 - 22:15 - Один в Каное

East Stage

  • 15:30 - 16:00 - Fontaliza
  • 16:30 – 17:15 – Detach
  • 17:45 - 18:30 - Скрябін & Юркеш
  • 19:00 – 20:00 – Ляпис-98
  • 21:00 – 22:30 - Korpiklaani

North Stage

  • 15:15 - 15:45 - Votuma
  • 16:15 - 16:45 - Фіолет
  • 17:15 – 18:00 – Аигел
  • 18:30 – 19:15 – Вагоновожатые
  • 20:00 – 21:00 - Telepopmusic
  • 22:00 – 23:30 – Uncle

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Main Stage

  • 18:15 - 19:15 - Арсен Мірзоян
  • 20:00 - 21:00 - Сергей Бабкин
  • 22:15 – 23:45 – Сплин

Night Stage East

  • 23:30 – 00:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND
  • 00:30 – 01:30 – DERRICK (FUNKMASTERS)
  • 01:30 – 02:30 – DUB HEAD
  • 02:30 – 03:30 – NOISIA
  • 03:30 – 04:45 – SIGNAL
  • 04:45 – 06:00 – PAN4EZ

Night Stage Central

  • 23:00 - 00:00 - PAN FEOFAN
  • 00:00 - 01:00 - S.A. TWEEMAN
  • 01:00 – 04:00 – Blawan
  • 04:00 – 06:00 – REGAl
Atlas Weekend 2019 12 июля
Atlas Weekend 2019 12 июля / скриншот
Atlas Weekend 2019 12 июля
Atlas Weekend 2019 12 июля / скриншот

Билеты на Atlas Weekend 2019

Билет на 1 день: обычный - 1450 грн, вип - 3650 грн.

Билет на 3 дня: обычный - 2900 грн, вип - 7250 грн.

Абонементы: обычный - 3500 грн, вип - 8750 грн.

Ночной билет: на 1 день - 600 грн, на все дни - 1500 грн.

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