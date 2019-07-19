Родственники Скрябина заплатили штраф налоговой, а она его списала

Родные Скрябина оплатили уже списанный долг по налогам / Facebook

Сотрудники ГФС Украины оказались на высоте, когда сначала подписали мертвому 4,5 года Андрею Кузьменку штраф по закрытому ФЛП с угрозой судом, а после получения денег, списали его.

Причем сотрудники ГФС заверяют, что узнали об этом письме только от СМИ, хотя в документе расписывался и ставил печати явно живой человек.

Руководитель управления погашения долга заявил, что Кузьма, как предприниматель, имел незначительный долг - взносы за несколько месяцев. Но как родственники после его смерти смогли ликвидировать ФЛП и с долгом, чиновники ответить не могут, но и не хотят признаваться, что долгов не было. После того, как к ним пришли журналисты, госчиновники стали извиняться перед семьей Кузьменка.

"Эти суммы являются неправомерными и соответствующее требование было сформировано автоматически. Это несоответствие единого реестра физических лиц и данных, содержащихся в фискальной службе", - говорит руководитель управления погашения долга Главного управления ДФС Киева Денис Тофан.

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После прихода журналистов в налоговую с Андрея Кузьменко долг списали, хотя родные певца, когда пришло это письмо, деньги фискалам сразу перечислили. Будет ли налоговая возвращать деньги за списанный долг, который люди все равно опалити - не уточнялось.

Владимир Бебешко, который первым опубликовал квитанцию от налоговой прокомментировал скандал: "Они неправильно поняли тезис: "Андрей жив, Андрей всегда с нами!". Дело же не в деньгах. Дело в том, что наведите порядок какой-то. Кто есть, кого нет", - говорит Владимир Бебешко.

Он добавил, что, будь Андрей жив, он бы посмеялся с такого абсурда с украинской налоговой.

Напомним, Андрей Кузьменко разбился на своем авто 2 февраля 2015 года. Он был лидером и солистом группы Скрябин, известен проектами с другими звездами. Он работал как ФЛП, и после его смерти родные сразу же закрыли его.